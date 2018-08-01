"Когда люди слышат слово "зомби", то в голове возникают ассоциации: грех, смерть, похоть, — цитирует его издание "Реальное время". — Это надо сразу запретить. Ведь не может молодежь просто выйти в город и веселиться?"

Ранее в местных СМИ негативно по отношению к параду "зомби" высказались священники и имамы. Так, руководитель службы информации в Пермской митрополии РПЦ Юрий Кищук заявил изданию "Вкурсе", что такие мероприятия как "зомби-парад" и Хэллоуин, "вредны для психического и нравственного здоровья детей", которые могут впоследствии воплотить "игру" в реальность.

Председатель регионального духовного управления мусульман Пермского края имам-ахунд Анвар Хазрат Аблаев заявил этому же изданию, что сам парад не вызывает протеста, но подобное мероприятие должно быть закрытым и с определенным возрастным рейтингом, в то время как парк им. Горького — общественное место, где гуляют дети, в чьих умах и сердцах не место такому зрелищу "от шайтана".

Феоктистов в ответ на критику представителей духовенства заявил, что ничего страшного в шествии "зомби" нет: "Такие парады проходят по всему миру. Фильмы про зомби появляются часто, а сериал "Ходячие мертвецы" является одним из самых популярных. Дети с малых лет видят ужастики и зомби и перестают их пугаться. Наше мероприятие позволяет примерить на себя образ зомби, походить, пофотографироваться и просто повеселиться. Я не думаю, что человек будет так же делать в школе или университете".

Парад "зомби" уже несколько раз проходил в Перми. Загримированные под ходячих мертвецов горожане шествовали колонной по центральным улицам столицы Пермского края. В среднем каждый парад собирал до 500 человек людей, пишет "Реальное время".

Между тем на днях во Владивостоке священники вновь попытались противостоять Дню Нептуна — традиционному для горожан и одному из главных морских праздников. В РПЦ не могут смириться с чествованием "языческого бога" и в очередной раз выступили с протестом против этого праздника.

Ранее РПЦ выражала недовольство и другими "подозрительными" с ее точки зрения праздниками, например фестивалями красок в Челябинске и Хабаровске, связанными с индийской культурой.