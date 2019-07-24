По словам Голубева, решения по гражданству сейчас ждут еще 30 тысяч человек.

Он добавил, что не видит проблемы, если эти люди переедут в его регион. По словам чиновника, в области 47700 свободных вакансий, это в два раза больше, чем зарегистрированных безработных.

Указ от 24 апреля разрешал получение гражданства России в упрощенном режиме жителям непризнанных "ДНР" и "ЛНР". 17 июля Путин распространил действие указа на всех жителей Донецкой и Луганской областей — даже тех районов, которые контролирует Украина.