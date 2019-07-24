Около семи тысяч жителей Донбасса получили гражданство России по упрощенной схеме с тех пор, как такую возможность своим указом от 24 апреля им предоставил президент Владимир Путин. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев, пишет "Интерфакс".
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По словам Голубева, решения по гражданству сейчас ждут еще 30 тысяч человек.

Он добавил, что не видит проблемы, если эти люди переедут в его регион. По словам чиновника, в области 47700 свободных вакансий, это в два раза больше, чем зарегистрированных безработных.

Указ от 24 апреля разрешал получение гражданства России в упрощенном режиме жителям непризнанных "ДНР" и "ЛНР". 17 июля Путин распространил действие указа на всех жителей Донецкой и Луганской областей — даже тех районов, которые контролирует Украина.

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