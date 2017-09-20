Режиссер, председатель комитета Госдумы РФ по культуре Станислав Говорухин назвал американского актера Моргана Фримена «идиотом» после того, как он записал видеоролик, в котором рассказал о «состоянии войны» в США из-за «вмешательства России» в выборы президента. Об этом Говорухин заявил «Говорит Москва».
Stanislavas Govoruchinas
© RIA/Scanpix

«Не все актеры идиоты, но среди них попадаются такие, бывает. Мне кажется, это осеннее обострение. К этому серьезно нельзя относиться. Это еще и возраст, что скажешь. И упаси господь отвечать идиоту. Это значит опускаться до его уровня. Это Пушкин еще советовал: не оспаривай глупца», — сказал Говорухин.

Моргану Фриману 80 лет. Накануне стало известно, что он записал видео, в котором говорит, что на США «напали» и страна находится в «состоянии войны». Это произошло из-за того, что Россия вмешалась в американские выборы.

В видео он предлагает зрителю представить сценарий, в котором «бывший агент КГБ» планирует отомстить за распад СССР. Для атаки на демократии по всему миру агент использует кибератаки и распространяет пропаганду через соцсети. В конечном итоге он побеждает. В конце ролика Фриман говорит, что этот «бывший агент» — Владимир Путин, а описанные им события не сценарий для фильма, а реальность.

США расследуют вопрос вмешательства России в выборы президента страны с осени прошлого года. Для этого в Сенате создали специальную комиссию, в которую входят сотрудники ФБР. По мнению правоохранительных органов США, Россия вмешалась в выборы и повлияла на их итог с помощью взломов и других атак на сервера Демократической партии после такого указания со стороны руководства России. В России эти обвинения отвергают.

Телеканал "Дождь"
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