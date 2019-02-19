Поправки вносятся в закон "О статусе военнослужащих". Во время несения военной службы, согласно законопроекту, запрещается иметь при себе электронные устройства, с помощью которых можно распространять в интернете фото, видео- и аудиоматериалы и данные геолокации, говорится в проекте, опубликованном на сайте нижней палаты парламента.

Закон также устанавливает "запрет военнослужащим и гражданам, призванным на военные сборы, предоставлять средствам массовой информации либо с использованием сети интернет распространять информацию, позволяющую определить их принадлежность или предназначение к Вооруженным Силам РФ, другим войскам, воинским формированиям и органам".

Аналогичный запрет коснется сведений о сослуживцах и родственниках военнослужащих: в частности, запрещено публиковать "информацию, позволяющую определить место нахождения указанных лиц в определенный период".

Закон должен затронуть также распространение информации о деятельности органов военного управления, воинских формирований и частей, в том числе информации об их дислокации или передислокации.

Необходимость этой меры авторы законопроекта объясняют тем, что "военнослужащие представляют особый интерес для специальных служб отдельных государств, террористических и экстремистских организаций". Личные данные могут "использоваться для информационного и информационно-психологического воздействия на российских военных", указано в пояснительной записке. В отдельных случаях это может служить "для формирования предвзятой оценки государственной политики Российской Федерации", полагают законодатели.

Законопроект был внесен в Госдуму осенью 2018 года, а разработало документ в 2017 году Минобороны. Сначала закон обязывал контрактников отчитываться о размещении персональных данных в Сети, но затем законопроект расширили до полного запрета на публикацию фотографий и других материалов в интернете.

Ранее сообщалось, что вместо смартфонов всем военнослужащим будет предложено использовать простые кнопочные телефоны без встроенной фотокамеры и функции определения местоположения владельца.

Публикация военнослужащими личных данных в соцсетях неоднократно приводила к утечкам, отмечает РБК. В частности, в 2014 году данные на страницах солдат в соцсети "ВКонтакте" позволили изданию получить подтверждения присутствия российских военных на Украине.

Кроме того, международная экспертно-журналистская группа Bellingcat в июне 2017 года, основываясь на публикациях в интернете, доказала российское происхождение "Бука", из которого могли сбить малайзийский Boeing в Донбассе в июле 2014 года.