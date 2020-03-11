Депутаты Государственной думы РФ на пленарном заседании в среду, 11 марта, приняли в третьем, окончательном чтении проект закона РФ о поправке к Конституции РФ, инициированный президентом России Владимиром Путиным. Об этом сообщается на сайте российского парламента.

Закон поддержали 383 депутата, 43 при голосовании воздержались. Против принятия закон не было подано ни одного голоса.

В сообщении Госдумы отдельно отмечается, что накануне, по инициативе депутата Валентины Терешковой, российский парламент выступил за обнуление президентских сроков для Владимира Путина."Возможность, которая предоставлена президенту Российской Федерации после 2024 года - по окончании срока полномочий, - избираться, однозначно принесет больше стабильности", - цитирует пресс-служба Госдумы заявление ее председателя Вячеслава Володина.

В тексте также указывается, что днем общероссийского голосования объявляется 22 апреля 2020 года. Голосование будет проводиться с 8 до 20 часов по местному времени. "После одобрения в ходе общероссийского голосования изменений в конституцию, президент издает указ о ее официальном опубликовании с внесенными поправками, а также с указанием даты вступления соответствующих поправок в силу", - указывает пресс-служба.

Правозащитники заявили об "антиконституционном перевороте"

Накануне российские правозащитники в открытом обращении призвали остановить процесс внесения поправок в конституцию. Авторы назвали его антиконституционным переворотом, поскольку поправки "разрушат целостность и внутреннюю логику конституции".

Подписи под документом поставили, в том числе глава организации "За права человека" Лев Пономарев, член совета по правам человека при президенте Наталия Евдокимова, сопредседатель МХГ Валерий Борщев, председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина.

Накануне вечером в Москве у памятника князю Владимиру возле Кремля прошли одиночные пикеты против обнуления президентских сроков для Владимира Путина.