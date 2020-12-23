Депутаты российской Госдумы в среду, 23 декабря, приняли в третьем, окончательном чтении закон, позволяющий признавать "иностранными агентами" общественные объединения, не зарегистрированные как юридические лица, а также отдельных граждан, в том числе иностранных журналистов, занимающихся политикой.

Закон дает следующее определение физического лица - "иностранного агента": "Физическое лицо может быть признано физическим лицом, выполняющим функции иностранного агента, в случае если оно осуществляет на территории РФ в интересах иностранного государства политическую деятельность и (или) целенаправленный сбор сведений в области военной, военно-технической деятельности РФ, которые при их получении иностранным источником могут быть использованы против безопасности РФ".

Критерии зачисления в "иноагенты"

Согласно новому закону, человека можно признать "иноагентом", если он получает из-за рубежа деньги, имущественную или организационно-методическую помощь. Граждане - "иностранные агенты" должны подать заявку о включении их в соответствующий реестр, после чего раз в полгода давать отчет о своей деятельности и о тратах зарубежных средств. Закон запрещает таким людям работать на государственной и муниципальной службе или иметь доступ к гостайне.

Некоммерческие организации, получившие статус "иноагентов", должны передавать в Минюст РФ программы и "иные документы" о планируемых мероприятиях, а затем - отчеты о проделанной работе. СМИ при публикации материалов о человеке или организации - "иностранном агенте", а также материалов, подготовленных ими, должны указывать, что это материалы об "иностранных агентах". Данное требование не распространяется на блогеров и обычных граждан.

Уголовная ответственность

Другой закон, принятый Госдумой России 23 декабря во втором и третьем чтениях, вводит уголовную ответственность - до пяти лет лишения свободы - в отношении физических лиц, признанных "иностранными агентами", которые не подали заявление на включение в соответствующий реестр или не подали отчет о своей деятельности.

В декабре 2019 года президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому "иноагентом" можно признать человека, участвующего в создании СМИ - "иностранного агента" или распространяющего сообщения такого СМИ и при этом получающего деньги из-за рубежа.