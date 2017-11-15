Депутаты проголосовали единогласно.
Согласно документу, иностранными агентами можно будет признать «юридические лица, зарегистрированные в иностранном государстве» и «иностранные структуры без образования юридического лица».
Поправки стали ответной мерой, которую в России приняли после признания телеканала RT в США иностранным агентом.
Ранее глава думского комитета по СМИ Леонид Левин отметил, что поправка «не послужит изменению политики в отношении свободы слова и принципам работы журналистов в России».
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