Депутаты проголосовали единогласно.

Согласно документу, иностранными агентами можно будет признать «юридические лица, зарегистрированные в иностранном государстве» и «иностранные структуры без образования юридического лица».

Поправки стали ответной мерой, которую в России приняли после признания телеканала RT в США иностранным агентом.

Ранее глава думского комитета по СМИ Леонид Левин отметил, что поправка «не послужит изменению политики в отношении свободы слова и принципам работы журналистов в России».