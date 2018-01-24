Документ "О недопустимости дискриминации российских средств массовой информации в Республике Молдова" поддержали, по данным агентства РБК, 424 парламентария.
В документе отмечается, что новый молдавский закон якобы нарушает общепризнанные международно-правовые нормы в области свободного доступа к информации. Госдума называет закон "очередным антироссийским актом", частью "тоталитарной практики борьбы с альтернативными точками зрения". Инициатором принятия заявления выступил комитет по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.
Борьба с пропагандой
10 января председатель парламента Молдовы Андриан Канду, который по решению Конституционного суда исполняет обязанности президента страны, подписал закон о борьбе с "российской пропагандой". Он был в срочном порядке принят сразу в двух чтениях 7 декабря 2017 года и содержит поправки в Кодекс о телевидении и радио.
Они предусматривают запрет на ретрансляцию в Молдове информационных, информационно-аналитических, политических и военных передач из стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении. Под действие закона подпадают программы российских телевизионных каналов, которые ретранслируются в Молдову.
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