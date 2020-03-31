Госдума РФ утвердила введение штрафов и тюремных сроков за нарушение карантина и фейки о коронавирусе

Поправки, касающиеся нарушения карантина, вносятся в статью 236 Уголовного кодекса РФ и статью 151 Уголовно-процессуального кодекса. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей, предусмотрен штраф от 500 тысяч до 700 тысяч рублей. Возможно лишение свободы на срок до двух лет.

Если нарушение повлекло по неосторожности смерть человека, штраф составит от 1 млн до 2 млн рублей, срок лишения свободы - от трех до пяти лет. За нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее смерть двух и более лиц, предлагается наказывать лишением свободы на срок от пяти до семи лет, сообщается на сайте Госдумы.

Поправки об административном наказании за нарушение санитарно-эпидемиологических норм внесены в статью 6.3 КоАП. Ответственность в виде штрафов устанавливается за нарушение действующих санитарных правил и гигиенических нормативов, невыполнение санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, совершенные в период режима чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период карантина.

Штрафы для граждан составят от 15 тыс. до 40 тыс. рублей, для должностных лиц - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, - от 50 тыс. до 150 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юрлиц - от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Если же эти нарушения повлекли причинение вреда здоровью или смерть человека, но не содержат уголовно наказуемого деяния, штрафы для граждан составят от 150 тыс. до 300 тыс. рублей, для должностных лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или дисквалификация на срок от одного года до трех лет; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица, - от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток, для юрлиц - наложение штрафа в размере от 500 тыс. до 1 млн рублей или административное приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Также в КоАП появляется новая статья 20.61 - невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения. За невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории (сейчас он действует в Москве), где есть угроза возникновения ЧС, или в зоне ЧС, штрафы для граждан составят от 1 тыс. до 30 тыс рублей; для должностных лиц - от 10 тыс. до 50 тыс. рублей; для индивидуальных предпринимателей - от 30 тысяч до 50 тысяч рублей; для юрлиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

Если же такие действия повлекли причинение вреда здоровью человеку или имуществу, но не содержат уголовно наказуемого деяния, или при повторном невыполнении правил поведения штрафы для граждан составят от 15 тыс. до 50 тыс. рублей; для должностных лиц - от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от 1 до 3 лет; для индивидуальных предпринимателей - от 500 тыс. до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток; для юрлиц - от 500 тыс. до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Наказание за фейки - многомиллионные штрафы, принудительные работы или тюремный срок

За распространение в интернете или СМИ фейковых новостей об эпидемии ужесточается ответственность по статье 13.15 КоАП о злоупотреблении свободой массовой информации. Для юридических лиц штрафы составят от 1,5 млн до 3 млн рублей, если же публикация такой ложной информации приведет к смерти человека, причинение вреда здоровью или имуществу, массовое нарушение общественного порядка, то штрафы составят уже от 3 млн до 5 млн рублей.

Нарушение, повлекшее создание помех функционированию объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных организаций, объектов энергетики, промышленности или связи, влекут штрафы: для граждан - от 300 тыс. до 400 тыс. рублей, для должностных лиц - от 600 тыс. до 900 тыс. рублей, для юрлиц - от 5 млн до 10 млн рублей.

Также появляется уголовная ответственность за распространение фейк-ньюс, представляющих угрозу жизни и безопасности, и о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения (ст. 2071 УК): штрафы на сумму от 300 тыс. до 700 тыс. рублей или ограничение свободы на срок до трех лет.

Если в результате распространения фейка был причинен вред здоровью, штраф составит от 700 тыс. до 1,5 млн рублей, а срок лишения свободы - до трех лет. Если распространение ложной информации повлекло смерть человека или иные тяжкие последствия, штраф составит от 1,5 млн до 2 млн рублей, а срок лишения свободы - до пяти лет.

"Это все касается граждан", - уточнил соавтор поправок председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников. По его словам, проблема распространения фейков в интернете обострилась после начала пандемии коронавируса.

"Ложная информация распространяется молниеносно, приводит к панике, дезориентирует граждан, наносит им прямой психологический ущерб и препятствует принимаемым в стране мерам по недопущению ухудшения ситуации", - заявил парламентарий. Именно поэтому вместо административной ответственности вводится уголовная, а для юридических лиц существенно повышаются штрафы в КоАП, пояснил он.

Крашенинников подчеркнул, что речь идет о распространении заведомо недостоверной информации, "то есть когда лицо осознает недостоверность информации и тем не менее осуществляет ее распространение под видом достоверных сообщений".