Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил о создании рабочей группы, которая оценит ущерб, нанесенный экономике Крыма из-за действий Украины после распада СССР.
© DELFI (K.Ameliuškino nuotr.)

"Что касается анализа вреда и ущерба, нанесенного Крыму и Севастополю за 23 года аннексии Крыма и Севастополя Украиной, мы этот вопрос обсудим сегодня на совете Государственной Думы, и будем переходить к принятию конкретных решений, в рамках которых постараемся с привлечением экономистов, ученых… представителей регионов, изучая ситуацию и в Крыму, и в Севастополе, выйти на итоговый документ", — сказал Володин.

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С предложением посчитать, какой ущерб понес Крыма за время нахождения в составе Украины, Володин впервые выступил 15 марта.

В 2018 году Международный арбитражный суд в Гааге потребовал от России выплатить компенсации 18 украинским компаниям, лишившимся активов в Крыму после вхождения полуострова в состав РФ. Истцам присудили 159 миллионов долларов. Россия отказалась признать решение арбитража.

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