Депутаты Госдумы хотят запретить экспорт в РФ грузинского вина и воды. Ранее в правительстве России заявили, что готовы рассмотреть предложение Госдумы.
Rusijos Dūma
© Itar-Tass / Scanpix

Государственная дума России во вторник, 9 июля, приняла документ под названием "О возможных дополнительных экономических мерах в связи с антироссийскими провокациями в Грузии". В нем содержатся призыв к российскому правительству о принятии "специальных экономических мер" в адрес Грузии. Заявление поддержали все политические фракции. "Депутаты Госдумы категорически осуждают непрекращающиеся антироссийские провокации в Грузии и отмечают, что открытые выпады радикальных сил этой страны ведут к дальнейшей деградации российско-грузинских отношений", - говорится в заявлении российских парламентариев.

Статьи по теме:
Запрет на полеты в Грузию обойдется авиакомпаниям РФ в 3 млрд рублей  (16)
"Ты — вонючий оккупант": ведущий грузинского телеканала в нецензурной форме обратился к Путину  (569)

Ранее, в понедельник, спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что правительству предлагается рассмотреть возможность прекращения поставок с территории Грузии в Россию вина, газированной воды, а также обсудить возможность прекращения перечисления с территории России денежных переводов. Пресс-секретарь премьера-министра РФ сообщил, что правительство готово рассмотреть обращение депутатов.

В свою очередь председатель Совета при президенте РФ по правам человека Михаил Федотов призвал российские власти воздержаться от запретительных мер в отношении Грузии. "Я очень удручен тем, как складываются отношения между Россией и Грузией на официальном уровне. Самое прискорбное то, что это отражается на наших народах, на судьбах простых людей. Я призываю к максимальной сдержанности, чтобы не пострадали люди, которые не имеют никакого отношения к антироссийским выпадам отдельных политиков или пропагандистов", - заявил Федотов.

Протесты в Грузии

Массовые протесты в Грузии начались 20 июня. Они связаны с участием российской делегации в 26-й Генассамблее Межпарламентской ассамблеи православия (МАП). Недовольство оппозиции вызвал тот факт, что возглавлявший российскую делегацию и являющийся главой МАП депутат Госдумы РФ Сергей Гаврилов на открытии сессии занял кресло спикера грузинского парламента и обратился к собравшимся на русском языке. При этом общеизвестно, что депутат-коммунист Гаврилов поддерживает признание Москвой независимости Абхазии и Южной Осетии.

В воскресенье, 7 июля, телеведущий Георгий Габуния в своей авторской передаче "Постскриптум" больше минуты на русском языке нецензурно оскорблял президента России Владимира Путина. Телеканал "Рустави 2" в ночь на понедельник на несколько часов прервал вещание, реагируя на угрозы в адрес своих журналистов. В заявлении, появившемся на сайте медиакомпании, говорится о "нападениях и угрозах" в адрес телеканала, в том числе и со стороны грузинских официальных лиц. Позднее ряд грузинских официальных лиц осудил поведение Габунии. Сам журналист, по заявлению телекомпании, был отстранен от эфира на два месяца.

Deutsche Welle

Россия

Госдума РФ призвала правительство ввести санкции в адрес Грузии (1)

Депутаты Госдумы хотят запретить экспорт в РФ...

Возможно ли было видеть обстрел Донбасса из космоса? (17)

Депутат Госдумы РФ и космонавт Елена Серова на...

Депутат РФ заявила, что из космоса видела, как погибают люди на Донбассе (22)

На заседании Парламентской ассамблеи ОБСЕ в...

Запрет на полеты в Грузию обойдется авиакомпаниям РФ в 3 млрд рублей (16)

Российские власти обещают компенсировать...

Зампред Госдумы РФ обвинил ОБСЕ в поддержке неонацизма и маршей СС (9)

Заместитель председателя Госдумы, глава российской...

TOP новостей

Два года в Литве действует новый Трудовой кодекс: работники по-прежнему уходят "по собственному желанию" (5)

Два года назад в Литве вступил в силу новый Трудовой...

Вперед - за покупками, но не в Польшу: жители Литвы открывают новое направление (187)

Пока в Литве считают, сколько сотен миллионов жители...

В рейтингах - новые ожидания избирателей: скачок рейтинга Шимоните (23)

В июне снизился рейтинг премьер-министра Литвы...

Беларусь не сможет повысить уровень воды в реке Нерис, несмотря на просьбу Литвы (21)

Беларусь не сможет повысить уровень воды в реке Нерис...

Интернет-мошенники пользуются именем DELFI: портал обратился в Национальный центр кибербезопасности (3)

В последние дни в интернете распространяют фейковую...