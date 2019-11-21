Депутаты Госдумы поддержали в третьем, окончательном чтении законопроект о признании физических лиц "иностранными агентами".
© DELFI (K.Ameliuškino nuotr.)

Государственная дума РФ приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о признании физических лиц "иностранными агентами". Законодательную инициативу в четверг, 21 ноября, поддержали 311 депутатов из 315 участвовавших в голосовании. Против не выступил никто, четыре парламентария воздержались.

Двумя днями ранее комитет Госдумы по информационной политике одобрил поправки в законопроект о СМИ - "иностранных агентах" во втором чтении. Нововведения предполагают, что физические лица могут быть признаны "выполняющими функции иностранного агента" наравне с юридическими, если они создают или распространяют информацию СМИ-"иноагента" и при этом получают зарубежное финансирование.

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Статус "иноагента" будут присваивать по согласованию с МИД и Минюстом

Издания, уже состоящие в реестре "иноагентов", должны будут учредить российское юридическое лицо для работы в РФ. Кроме того, в их публикациях должно быть указано, что они созданы "иностранным агентом". Председатель комитета Леонид Левин пообещал, что закон не будет использован против блогеров и публицистов. Статус "иностранного агента" будут присваивать по согласованию с Минюстом и МИД, что, по мнению Левина, является "механизмом, защищающим от необоснованных решений".

В июле 2012 года Госдума РФ приняла поправки к ряду российских законов, которые регулируют деятельность некоммерческих организаций (НКО). Изменения обязывают НКО, которые занимаются политической деятельностью и получают зарубежное финансирование, регистрироваться в качестве "иностранных агентов". НКО должны указывать на это, например, на своем сайте и регулярно отчитываться о своем финансовом положении. На сегодняшний день в реестре "иностранных агентов" числится свыше 70 организаций.

Deutsche Welle
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