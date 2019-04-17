Госдума РФ дает кассирам в кино право требовать паспорт при продаже билетов на "взрослые" фильмы

"Ограничения касаются кино- и видеопродукции, зрелищных мероприятий и их анонсов, а также печатной продукции, распространяемой библиотеками", - отметила на пленарном заседании во вторник член профильного комитета по вопросам семьи, женщин и детей Василина Кулиева (ЛДПР).

Законопроект обязывает организаторов не пускать несовершеннолетних на зрелищные мероприятия, где демонстрируется информационная продукция категории "18+". При возникновении сомнений в том, что покупатель билета на такое мероприятие достиг совершеннолетия, контролер, кассир или "лицо, контролирующее проход на мероприятие", сможет потребовать у него паспорт или другой документ, удостоверяющий личность.

Аналогичная система будет действовать в отношении продажи, проката, аренды и выдачи в библиотеках информационной продукции, содержащей запрещенную для распространения среди детей информацию. При этом запрещается продажа такой продукции с использованием автоматов.

Законопроект также расширяет сам перечень запрещенной для распространения среди детей информации, включая в него информацию, содержащую изображение или описание сексуального насилия.

При размещении трейлеров фильмов категории "18+" "не допускается использование фрагментов указанных фильмов, содержащих информацию, запрещенную для распространения среди детей", в начале сеансов с фильмами более низкой возрастной категории.

Между тем даже в Госдуме нет полного убеждения в том, что возрастная маркировка как таковая или в ее нынешнем виде нужна и полезна. В частности, в парламенте признают проблему двойных стандартов, когда на телевидении в сомнительных ток-шоу обсуждают крамольные темы, а детскому фильму повышают возрастной ценз из-за бокала вина в кадре. Не исключено, что для решения проблемы придется вернуть экспертную оценку произведения искусства. С таким предложением выступила первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. Её коллеги считают, что без корректировки действующих норм не обойтись.

Глава комитета по культуре Елена Ямпольская призвала вернуть культуру в живую жизнь. По ее мнению, если оберегать ребенка от "опасных" книг до 15 лет, то потом он вообще не будет читать. Также и с фильмами. Никто не калькирует поведение героев фильмов про Великую Отечественную войну, которые курят махорку и даже выпивают боевые сто грамм, уверена депутат. "У этих фильмов более серьезное влияние на душу и разум", - считает Ямпольская.

Например, 25 октября 2018 года в российский прокат вышел детский фильм Николя Ванье "Как прогулять школу с пользой" - детский роман воспитания, который имеет маркировку "16+". Как выяснилось, такой возрастной рейтинг Минкультуры присвоило картине из-за единственной сцены, которая занимает полторы минуты экранного времени.

Взрослый персонаж наливает главному герою - восьмилетнему ребенку - стакан вина. Даже несмотря на то, что потом все остальные герои осуждают этот поступок, и сам мальчик раскаивается, фильм попал в совсем "недетскую" категорию.

В департаменте кинематографии Министерства культуры признают, что в данном случае ограничения избыточны, но следуют букве закона.

По мнению председателя Комитета по культуре Елены Ямпольской, такое механическое присвоение рейтинга может превратиться в начетничество и ограничит доступ к доброму детскому контенту, которого и так сейчас не хватает. Кроме того, ограничение показа станет еще одним поощрением пиратства в сети. Если в кинотеатр не пускают, то подросткам ничего не остается, как скачать ленту на одном из пиратских сайтов.

Совершенствованием действующего законодательства, которое мешает детям знакомиться с книгами и фильмами, займется специальная рабочая группа при Комитете по культуре. Возглавит ее замглавы комитета Александр Шолохов, писала "Парламентская газета" в октябре 2018 года.

Еще более абсурдная ситуация из-за возрастной маркировки сложилась в области книготорговли. Нередки случаи, когда несовершеннолетним отказываются продавать даже произведения классиков литературы, входящих в школьную программу.

Так, четырнадцатилетняя москвичка Нина по совету учителя пыталась купить в одном из столичных книжных магазинов произведение Виктора Гюго "Человек, который смеется". Но книгу ей не продали из-за маркировки "16+".

"Книгу купила мне мама, - рассказала Metro Нина. - После прочтения я не поняла, почему у нее такой высокий возрастной рейтинг. Из-за самоубийства главного героя? Неужели чиновники думают, что, прочитав про суицид, я тут же побегу и "суициднусь"? Бред. У меня своя голова на плечах".

Недовольна законом и Елена Иванова, мама еще одной четырнадцатилетней московской школьницы. "Моей дочке не продали "Чемодан" Довлатова, сказали, что не доросла, - посетовала Елена. - Я этого не понимаю. Раньше в школьной программе Довлатов был".

В учительском сообществе тоже недовольны бюрократическими препонами. "Я против вообще каких бы то ни было ограничений, - сказала учитель русского языка и литературы в одной из московских школ Екатерина Павленко. - Если ребенку интересен процесс чтения и ему захотелось это прочесть, значит он дорос, а если не дорос, пусть он отложит эту книгу или вернется к ней потом. Я считаю, что слово "нельзя" отбивает вообще какую-либо охоту к продолжению разговора с книгой".