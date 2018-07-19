РБК отмечает, что против проголосовали депутаты КПРФ, ЛДПР и "Справедливая Россия". "В "Единой России" восемь человек не принимали участия в голосовании, а член фракции единороссов Наталья Поклонская была против", - сообщил "Интерфаксу" депутат, ознакомившийся с итогами голосования.

"Восемь не голосовавших единороссов отсутствовали по болезни и аналогичным причинам и разногласий по данному антироссийскому голосованию у них с партией нет", сообщил в Facebook депутат Олег Шеин со ссылкой на руководителя фракции "ЕР" Сергея Неверова. Шеин уточнил, что не голосовали единороссы Борцов, Железняк, Балыхин, Игнатов, Милонов, Фетисов, Юрков и Колесников.

Представляя в парламенте инициативу правительства, министр труда и соцзащиты Максим Топилин подчеркнул, что данный законопроект преследует своей целью, прежде всего, увеличение роста пенсий неработающим пенсионерам и сохранение в перспективе страховых принципов пенсионной системы в РФ", сообщает сайт Думы.

"Принятие законопроекта позволит нам обеспечить, начиная с 2019 года, увеличение пенсий неработающим пенсионерам, в среднем на 12 тыс. рублей в год. Это будет означать индексацию всей пенсии не ниже 7%. Пенсии будут проиндексированы темпами более, чем в два раза выше, чем темпы инфляции. Этого не было никогда в истории РФ", - подчеркнул Максим Топилин, добавив, что в 2024 году запланирован выход на размер пенсии неработающих пенсионеров "около 20 тысяч рублей".

Министр труда и социальной защиты также подчеркнул, что изменение пенсионной системы будет предусматривать "поэтапный переход и серьезный переходный период до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин".

Отвечая на вопрос депутатов о том, как будет организована поддержка трудоустройства людей предпенсионного возраста, Топилин сообщил, что правительство сейчас готовит "программу по поддержке регионов с точки зрения дополнительных программ занятости и повышения квалификации именно людей предпенсионного возраста". Министр отметил, что на эти цели из федерального бюджета предполагается выделить 5 млрд рублей.

Первое чтение подразумевает рассмотрение концепции законопроекта. После ее утверждения масштабное обсуждение инициативы продолжится, предложения по доработке проекта закона будут собраны и затем зафиксированы в виде поправок ко второму чтению.

Госдума приняла законопроект о пенсионной реформе в первом чтении За кого голосовали, то и получили. Теперь могут хоть крепостное право возвращать. pic.twitter.com/I3eOAv1s7D— Двач (@ru2ch) July 19, 2018

В ходе обсуждения спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что накануне профильный комитет принял решение о продлении срока внесения поправок ко второму чтению с 18 августа до 24 сентября.

Напомним, в середине июня, под начало чемпионата мира по футболу, российское правительство одобрило пенсионную реформу, а затем внесло в Госдуму законопроект о постепенном повышении пенсионного возраста до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин. Повышение пенсионного возраста для мужчин растянется на 10 лет и завершится в 2028 году, для женщин переходный срок составит 15 лет и завершится к 2034 году.

Реформа начнется с января 2019 года. К концу ее срока пенсионный возраст для мужчин будет установлен на уровне 65 лет, а для женщин - 63 лет. В настоящее время возраст выхода на пенсию для мужчин составляет 60 лет, для женщин - 55 лет.

Решение вызвало критику в обществе. После объявления о планах повысить пенсионный возраст в регионах начались акции протеста, организованные профсоюзами и представителями оппозиции.