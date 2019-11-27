По данным Госдепартамента США, российские военные и наемники дестабилизируют ситуацию в Ливии. "Соединенные Штаты привержены (достижению. - Ред.) безопасного и процветающего будущего ливийского народа. Чтобы это стало реальностью, нам нужны реальные обязательства со стороны внешних сил, чтобы прекратить разжигание насилия. В частности, военное вмешательство России угрожает миру, безопасности и стабильности Ливии", - заявил на брифинге в Вашингтоне во вторник, 26 ноября, помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер.
При этом он указал на присутствие в Ливии "в значительном количестве" российских регулярных войск и бойцов частной военной компании (ЧВК) Вагнера. Они дислоцированы в этой стране для поддержки Ливийской национальной армии генерала Халифы Хафтара, что "невероятно дестабилизирует" ситуацию, подчеркнул Шенкер.
По словам помощника главы внешнеполитического ведомства США, Вашингтон призывает своих партнеров ввести санкции в отношении ЧВК Вагнера. Это стало бы знаком того, что они также обеспокоены присутствием российских наемников в третьих странах, подчеркнул он.
Наступление Хафтара на Триполи и поддержка России
Ливийский генерал Халифа Хафтар с апреля ведет наступление на Триполи. По данным ООН, за несколько месяцев с начала операции погибли более тысячи человек. 75-летний генерал ранее относился к числу соратников бывшего ливийского лидера Муаммара Каддафи, пришедшего к власти после свержения монархии в 1969 году и убитого повстанцами в 2011 году. С 1990-х годов Хафтар превратился в одного из самых влиятельных противников Каддафи.
Хафтара поддерживают Египет, ОАЭ и Россия. В последние годы он неоднократно посещал Москву, где проводил переговоры с министром обороны РФ Сергеем Шойгу, последний визит состоялся в ноябре 2018 года. На одной из встреч с главой Минобороны России присутствовал бизнесмен Евгений Пригожин, которого связывают с ЧВК Вагнера.
В начале ноября газета The New York Times сообщила со ссылкой на ливийские источники о прибытии в Ливию за последние шесть недель около 200 наемников, что "является частью широкой кампании Кремля по восстановлению своего влияния на Ближнем Востоке и в Африке".
После четырех лет "закулисной финансовой и тактической поддержки" Россия, по утверждению NYT, теперь "гораздо более настойчиво стремится повлиять на исход гражданской войны в Ливии. В частности, РФ якобы представила усовершенствованные модели военных самолетов "Су" и заявила о подготовке скоординированных ракетных ударов, высокоточной артиллерии, а также снайперов. МИД РФ опроверг эту информацию, назвав ее "вбросом".
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