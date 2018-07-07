«Российское правительство продолжает подавлять свободу прессы и независимость СМИ. Мы осуждаем выборочное давление на „Радио Свобода“ и „Голос Америки“ по закону об иностранных агентах», — сказала Науэрт.

Она отметила, что США «вновь призывают российские власти выполнять свои обязательства» и уважать соблюдение фундаментальных свобод, в том числе свободу самовыражения.

5 июля Тверской суд Москвы оштрафовал «Радио Свобода» на 100 тысяч рублей. Как пояснили в Минюсте России, радиостанция не предоставила в установленный срок в ведомство отчет о своей работе, поэтому был составлен протокол об административном правонарушении.

Представитель «Радио Свобода» заявил, что корпорация не могла подать документы в срок, так как Минюст не разъяснил точный порядок их заполнение. Кроме того, практика отчетности для СМИ, которых в России признали иностранными агентами, вступила в силу после истечения установленного сроком подачи отчета.

Накануне в Минюсте рассказали, что из СМИ, признанных иностранным агентом в России, предоставило отчетность в Минюст только «Радио Свобода». К остальным СМИ-иноагентам будут «применены меры реагирования, предусмотренные действующим законодательством».