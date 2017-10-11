России необходимо разбираться со «своими «каталониями», заявил бывший президент СССР Михаил Горбачев на презентации своей книги «Остаюсь оптимистом», передает «Интерфакс».
Mikhail Gorbachev
© AFP/Scanpix

«Я не буду говорить про испанскую Каталонию. Не буду, потому что у нас много своих „каталоний“, с которыми надо еще много разбираться», — сказал Горбачев, отвечая на просьбу прокомментировать события в испанской провинции.

1 октября в Каталонии прошел референдум об отделении от Испании.Явка составила примерно 42%, а за независимость проголосовали около 90% избирателей. Всего в Каталонии — примерно 5,3 миллиона человек, имеющих право голосовать на выборах. Лидер Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что регион объявит о независимости в ближайшие дни.

Статьи по теме:
В Каталонии подписана декларация о независимости  (31)
Мадрид отверг декларацию независимости Каталонии  (2)

Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал референдум несостоявшимся, поскольку большинство жителей региона не пришли на участки. Позже он заявил, что допускает возможность роспуска правительства Каталонии и проведение новых региональных выборов для наведения порядка в регионе.

8 октября в Барселоне прошла акция за сохранение Каталонии в составе Испании. По оценке организаторов — профсоюза Societat Civil Catalana, на ней было 930—950 тысяч участников. Полиция сообщала о 350 тысячах человек. Акция прошла под лозунгом «Давайте вернемся к здравому смыслу».

До сих пор никто их официальных лиц Испании или Каталонии не объявлял об отделении региона.

Телеканал "Дождь"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Рассылка новостей
Статьи по теме:

Франция не собирается признавать независимость Каталонии (5)

Правительство Франции заявило, что не признает...

Россия

Президент Туркмении пополнил зоопарк Владимира Путина (3)

Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов...

Патриарх Кирилл рассказал о скрипе в зубах от дискуссий в соцсетях

Интернет захламлен, и его следует фильтровать,...

Зачем кандидатов в губернаторы в России просят прыгать со скалы (2)

Организаторы тренинга для потенциальных кандидатов в...

Москва пригрозила США высылкой еще 150 дипломатов (14)

В Москве не исключают, что потребуют от Вашингтона...

Убийство Немцова: Верховный суд не стал менять сроки наказания (1)

Верховный суд России изменил приговор пятерым...

TOP новостей

Экономист рассказал, сколько будут длиться "тучные годы" в Литве (77)

"Кризиса не будет", – заявил Мортен Хансен, заведующий...

Президент о штрафе: цель Литвы - уменьшить финансовый и репутационный урон (29)

После того, как Еврокомиссия (ЕК) оштрафовала на 28 млн....

Министр финансов Литвы: повышение табачного акциза - ради здоровья общества (5)

Предложение правительства Литвы продолжить в...

Грядут перемены: скоро в Литве потеплеет до 17 градусов (2)

Уже на следующей неделе в некоторых районах Литвы...

Беженцам в Литве будут выплачивать дополнительную компенсацию - на аренду жилья (17)

Литовское правительство решило выделить еще одну...