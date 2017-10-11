«Я не буду говорить про испанскую Каталонию. Не буду, потому что у нас много своих „каталоний“, с которыми надо еще много разбираться», — сказал Горбачев, отвечая на просьбу прокомментировать события в испанской провинции.

1 октября в Каталонии прошел референдум об отделении от Испании.Явка составила примерно 42%, а за независимость проголосовали около 90% избирателей. Всего в Каталонии — примерно 5,3 миллиона человек, имеющих право голосовать на выборах. Лидер Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что регион объявит о независимости в ближайшие дни.

Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал референдум несостоявшимся, поскольку большинство жителей региона не пришли на участки. Позже он заявил, что допускает возможность роспуска правительства Каталонии и проведение новых региональных выборов для наведения порядка в регионе.

8 октября в Барселоне прошла акция за сохранение Каталонии в составе Испании. По оценке организаторов — профсоюза Societat Civil Catalana, на ней было 930—950 тысяч участников. Полиция сообщала о 350 тысячах человек. Акция прошла под лозунгом «Давайте вернемся к здравому смыслу».

До сих пор никто их официальных лиц Испании или Каталонии не объявлял об отделении региона.