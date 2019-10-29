Горбачев пишет о том, что "путь к политическому суверенитету республик, к их экономической самостоятельности, сохранению самобытности и развитию культуры лежал через обновление Союза — превращение его в демократическую, реальную, эффективную федерацию, которой республики делегируют часть своих полномочий", передает РИА "Новости".
Горбачев отметил, что решающим шагом на пути к созданию такого Союза должен был стать новый Союзный договор, но его подписание в 1991 году сорвал так называемый августовский путч. При этом политик подчеркнул, что он "до конца боролся за единство страны".
"Я пытался убедить в своей правоте граждан и моих коллег — руководителей республик. И сегодня считаю, что целостность страны можно было сохранить, что новый Союз отвечал бы интересам всех. Но путч ослабил мои позиции", — говорится в книге.
"Руководство самой большой республики в составе СССР — России во главе с Борисом Ельциным пошло по пути дезинтеграции. Возобладала линия на расчленение страны и разъединение государства", — написал Горбачев.
Советский Союз фактически распался 25 декабря 1991 года, когда Горбачев в обращении к народу заявил о завершении своей деятельности на посту президента. Этому предшествовало соглашение, подписанное 8 декабря руководителями России, Белоруссии и Украины, в котором говорилось о прекращении существования СССР и провозглашалось создание СНГ.
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