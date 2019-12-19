Горбачев попал в больницу с воспалением легких

«Я сейчас в больнице с воспалением легких, но состояние мое сейчас нормализуется», — сказал он.
В начале июня 88-летний Горбачев сообщал, что долгое время находился в больнице. Он отмечал, что там работает над новой книгой.
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