На вопрос, не считает ли он, что нынешняя ситуация в мире отменяет его достижения на посту руководителя СССР, Горбачев сказал: "Это уже никому не удастся".

Книга Горбачева "В меняющемся мире" посвящена внешней политике эпохи перестройки и основанную, в частности, на документах и записях бесед с мировыми лидерами эпохи перестройки.

89-летний Горбачев назвал свою книгу не "просто мемуарами, а новым осмыслением всех проблем, которые приходилось решать в борьбе за окончание холодной войны". В ней автор вспоминает о подготовке и встречах с главами мировых держав, которые он провел, будучи генеральным секретарем ЦК КПСС, а затем — президентом СССР, сообщает "Интерфакс".

Некоторые из глав, посвященные переговорам с Рональдом Рейганом и Джорджем Бушем-старшим, публиковались ранее. В новую книгу добавлены разделы об отношениях СССР с Японией и объединении Германии. Михаил Горбачев пишет, что среди советского партийного руководства было много противников падения Берлинской стены, а некоторые из них даже считали, что "этот процесс необходимо притормозить или даже перекрыть ему дорогу".

Автор вспоминает и апрельский пленум ЦК КПСС 1991 года, на котором от него потребовали уйти в отставку с поста генерального секретаря, и сожалеет, что решил остаться в этой должности.

"Партия оставалась консервативной силой, не способной реформировать себя и участвовать в реформировании страны", пишет Горбачев. Анализируя распад Советского Союза, он обвиняет Бориса Ельцина и его окружение в том, что они "фактически принесли Союз в жертву своему страстному желанию воцариться в Кремле".

В апреле этого года Михаил Горбачев заявил, что надеется, что нынешняя ситуация не дойдет до "карибского кризиса" 1961 года. "Но тревога огромная. Такого давно не было, и я очень разочарован тем, как ведут дела нынешние лидеры. Налицо неумение вести диалог, использовать дипломатические механизмы. Мировая политика превратилась в обмен взаимными обвинениями, санкциями и даже военными ударами", — сказал он.

"Нужна новая версия движения за мир. Не для того чтобы осуждать, взваливать вину на ту или другую сторону, а для того чтобы потребовать от лидеров начать серьезный диалог и отвести эту нависающую над миром угрозу", — добавил российский политик.