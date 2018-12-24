"Мы решили его (штраф) оплатить", — сообщили РИА Новости в пресс-службе компании. Когда планируется выплатить штраф, в Google не уточнили.
Штраф на Google Роскомнадзор наложил 11 декабря за то, что компания не подключилась к реестру запрещенных сайтов, чтобы исключать их из выдачи. Удалять ссылки на заблокированные ресурсы поисковики обязывает закон от 2017 года, который также запрещает в России анонимайзеры и средства обхода блокировок.
Также в декабре Роскомнадзор пригрозил оштрафовать соцсети Facebook и Twitter за невыполнение закона о хранении данных пользователей. Речь идет о сумме 5 тысяч рублей, которую Facebook зарабатывает за 0,06 секунды.
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