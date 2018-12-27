По мнению Путина, "новый вид стратегического оружия" будет обеспечивать оборону государства на десятилетия вперед. Гиперзвуковую систему поставят на вооружение ракетных войск стратегического назначения.

Ракеты "Авангард" вместе с другими видами вооружений Владимир Путин презентовал 1 марта 2018 года во время послания Федеральному собранию.

Сообщается, что гиперзвуковая система способна эффективно преодолевать все существующие системы ПРО. Ранее представители Минобороны США, а также немецкие эксперты ставили под сомнение успехи в разработке российского гиперзвукового оружия.

Испытания новых российских систем вооружений проводятся на фоне обострившего между Москвой и Вашингтоном спора вокруг Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). США обвинили Россию в нарушении этого договора и заявили о предстоящем выходе из соглашения. Президент Путин в ответ пригрозил созданием новых видов ракетного оружия, если США откажутся от ДРСМД.