Голунов заявил, что опасается за свою безопасность

Журналист Иван Голунов, с которого было снято обвинение в покушении на сбыт наркотиков, заявил, что испытывает опасения за свою безопасность.
Ivanas Golunovas
© Itar-Tass / Scanpix

"Есть какие-то опасения за собственную безопасность, потому что пока не очень понятная ситуация, не очень понятно, что чувствуют оперативники, у которых и в фантазии не было, что это может так обернуться", — сказал он в интервью журналистке Ксении Собчак.

"Может быть все, что угодно. Я постараюсь быть осторожен. Я бы очень хотел вернуться к своей прежней жизни, спокойно ездить в метро и писать заметки", — добавил журналист.

Задержание журналиста

Статьи по теме:
Путин уволил двух генералов в связи с делом Ивана Голунова  (7)
ВИДЕО: Иван Голунов дал первое интервью после выхода на свободу  (18)


Корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов 6 июня был задержан полицией. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.

8 июня ему было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 — п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), в тот же день Никулинский суд Москвы избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест.

Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями.

Задержание Голунова вызвало широкий общественный резонанс, особенно в журналистской среде.

11 июня Голунов был освобожден из-под домашнего ареста, обвинения с него сняты за недоказанностью.

Последствия


МВД направило в Следственный комитет материалы для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших Голунова. По ходатайству главы МВД президент уволил начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрия Девяткина. Задержавших Голунова полицейских отстранили от работы.

Несмотря на освобождение Голунова, в среду 12 июня в Москве прошел несогласованный марш в его защиту. По официальным данным полиции, в нем приняли участие 1,2 тыс. человек, свыше 200 из них было задержано.

Интерфакс
Статьи по теме:

Прекращено уголовное дело Ивана Голунова (90)

Уголовное дело спецкора «Медузы» Ивана Голунова...

Константин Хабенский на открытии "Кинотавра" выступил в защиту журналиста Голунова (34)

Актер Константин Хабенский на открытии фестиваля...

В Вильнюсе у посольства России прошел пикет в поддержку Ивана Голунова (28)

В сквере Бориса Немцова напротив посольства РФ в...

В Москве задержан корреспондент "Медузы" Иван Голунов (3)

В Москве полиция задержала корреспондента отдела...

Россия

Голунов заявил, что опасается за свою безопасность

Журналист Иван Голунов , с которого было снято...

Активистке "Открытой России" Анастасии Шевченко продлили домашний арест

Члена совета оппозиционного движения "Открытая Россия"...

Путин уволил двух генералов в связи с делом Ивана Голунова (7)

Президент России Владимир Путин подписал указ об...

"Vk mho cucumber". "Твиттер" Дмитрия Медведева кто-то взломал

Аккаунт премьер-министра России Дмитрия Медведева в...

Путин заявил о неизбежности восстановления отношений с Украиной, упомянув "братские народы" (26)

Президент России Владимир Путин в интервью...

TOP новостей

Глава комиссии Сейма Литвы: тень вины за советские репрессии бродит до сих пор (29)

Тень вины за ссылки, тюремное заключение, гибель...

Сталин умер, Сталин жив: Литва вспоминает начало массовых выселений (191)

Сегодня Литва в очередной раз отмечает День траура и...

"К такому нельзя привыкнуть": ссыльный историк из Литвы ищет могилы жертв ГУЛАГа (6)

Почему почетный гражданин Корткеросского района Коми,...

Vilniuje testuojamas MAN Lion‘s City hibridinis autobusas Autobusai MAN „Lion‘s City CNG“

В Вильнюсе тестируют первый гибридный автобус MAN Lion‘s City

14 июня ЗАО Vilniaus viešasis transportas представило прототип...

Достойная пенсия Грибаускайте: такие деньги большинству жителей Литвы могут только сниться (104)

Даля Грибаускайте на посту президента Литвы будет еще...