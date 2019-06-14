"Есть какие-то опасения за собственную безопасность, потому что пока не очень понятная ситуация, не очень понятно, что чувствуют оперативники, у которых и в фантазии не было, что это может так обернуться", — сказал он в интервью журналистке Ксении Собчак.
"Может быть все, что угодно. Я постараюсь быть осторожен. Я бы очень хотел вернуться к своей прежней жизни, спокойно ездить в метро и писать заметки", — добавил журналист.
Задержание журналиста
Корреспондент онлайн-издания "Медуза" Иван Голунов 6 июня был задержан полицией. В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что при досмотре и обыске в квартире Голунова были изъяты наркотики.
8 июня ему было предъявлено обвинение в покушении на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере" (ч. 3 ст. 30 — п. "г" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ), в тот же день Никулинский суд Москвы избрал ему в качестве меры пресечения домашний арест.
Журналист заявил в суде, что считает себя невиновным и связывает свое уголовное преследование со своими публикациями.
Задержание Голунова вызвало широкий общественный резонанс, особенно в журналистской среде.
11 июня Голунов был освобожден из-под домашнего ареста, обвинения с него сняты за недоказанностью.
Последствия
МВД направило в Следственный комитет материалы для оценки правомерности действий сотрудников полиции, задержавших Голунова. По ходатайству главы МВД президент уволил начальника УВД по ЗАО ГУ МВД России по Москве Андрея Пучкова и начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Москве Юрия Девяткина. Задержавших Голунова полицейских отстранили от работы.
Несмотря на освобождение Голунова, в среду 12 июня в Москве прошел несогласованный марш в его защиту. По официальным данным полиции, в нем приняли участие 1,2 тыс. человек, свыше 200 из них было задержано.
Голунов заявил, что опасается за свою безопасность
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