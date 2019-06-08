Голунов рассказал об условиях своего содержания и о том, как получил травмы

о его словам из-за сильного стресса он не мог думать о еде около суток. «Я вспомнил про еду на следующий день, когда пришла Ева Меркачева, и спросила про это. В ИВС я поел сухой паек, галеты — хорошая вещь», — заявил Голунов.

Он рассказал, что допросы, экспертизы и очные ставки закончились через 30 часов после задержания. На медосвидетельствовании его осмотрели и зафиксировали ушиб спины. Но ушиб грудной клетки и удар по виску не описали.

Обращение с Голуновым:

Голунов также описал как с ним обращались сотрудники полиции в отделении. Несколько раз его ударили, волокли по полу и прижимали к земле ногами.

«По голове меня ударили после того, как произошел досмотр, когда был обнаружен тот самый пакет — я стал настаивать, что дальнейшие действия должны проходить только в присутствии адвоката, иначе им придется на экспертизы-допросы меня нести, сотрудник рассердился и ударил дважды по виску, но не сильно, наверное, это называется "несдержанность". А ушибы груди и спины я получил чуть позже, когда меня все же привели на экспертизу», — поделился журналист.

Соблюдение прав журналиста:

По словам Голунова, адвоката к нему пустили только в 6 утра на следующий после задержания. Про возможность взять смывы с рук и срезы ногтей он узнал только от него.

«За две недели до случившегося были угрозы. Я хорошо понимаю, что со мной происходит, но нахожусь в нормальном состоянии. Когда адвокат приходит, вообще спокоен. Урывками узнаю о поддержке, тут главная проблема, никакой связи с внешним миром», — добавил он.

Задержание Голунова:

Голунова арестовали в Москве 6 июня. После задержания МВД опубликовало девять фотографий, пакетов с наркотиками якобы найденных в квартире Голунова. Настоящей оказалось только одна. Позже полиция заявила, что у журналиста якобы изъяли три пакета и сверток с порошкообразным веществом. Внутри были четыре грамма метилэфедрона и пять граммов кокаина. Сегодня в Никулинском суде Москвы ему изберут меру пресечения.

Редакция «Медузы» считает, что это связано с расследованиями, которые он вел. По всему миру в поддержку Голунова проходят пикеты. Более 12 тысяч человек подписали петицию с требованием освободить его.