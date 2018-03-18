Движение в защиту прав избирателей "Голос" на основе учета данных о нарушениях выявило лидирующие регионы: по данным наблюдателей, больше всего нарушений в Москве, Петербурге, Подмосковье, а также в Краснодарском крае.

В экспресс-обзоре общественного наблюдения за днем голосования сообщается о 859 нарушениях в 72 регионах страны, данные о которых обобщены на 15:00 по Москве. Чаще всего нарушения касаются оформления избирательных участков (222). 170 затрагивали права наблюдателей, членов комиссии, представителей СМИ, в 158 случаях наблюдалось нарушение тайны голосования или принуждение избирателей.

"Голос" назвал регионы - лидеры по числу нарушений: это Москва, Петербург, Московская область, Краснодарский край и Ставропольский край.

Московский Общественный штаб по наблюдению за выборами президента РФ отмечает, что критических нарушений в Москве не зафиксировано. Как пояснил замруководителя Общественного штаба, спикер Мосгордумы Алексей Шапошников "всего по видеоцентру было выявлено три технических проблемы, которые были устранены".

В штабе Владимира Путина не заметили существенных нарушений на выборах в Петербурге, отмечает агентство "Росбалт". "Слава богу, никаких негативных моментов не отмечено. На участках играет музыка, детей много, будем ждать 20:00, когда появятся результаты. Главное, чтобы не было никакого негатива", - заявил представитель предвыборного штаба действующего главы государства Максим Кабанов.

На пост президента претендуют восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства Владимир Путин, которого называют фаворитом. Помимо него в бюллетенях значатся: лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, лидер "Яблока" Григорий Явлинский и глава "Российского общенародного союза Сергей Бабурин. Оппозиционеры называют высокую явку главным приоритетом властей.

ЦИК объявил об отсутствии "серьезных жалоб" на проведение выборов

Центральная избирательная комиссия РФ не получила в ходе президентских выборов 18 марта ни одной серьезной жалобы ни партий, ни от кандидатов, заявил зампредседателя ЦИК Николай Булаев.

"Мы не получили пока ни одной серьезной жалобы ни от одной партии, мы не получили серьезных жалоб от кандидатов. Я пока их не видел, - цитирует представителя ЦИК агентство ТАСС. - Жалуются люди, которые в принципе участвуют в этой кампании в качестве наблюдателей, но не более чем. Это, конечно, тоже особенность этой кампании". По его словам, предыдущие кампании сопровождались обычно большим количеством "прямых обращений прямых участников".

Секретарь Центризбиркома Майя Гришина рассказала, что ЦИК получил более 670 жалоб на возможное применение административного ресурса.

Булаев сообщил, что большинство жалоб были "фейковыми": часто либо не подтверждается факт нарушения, либо оказывается, что замечание было оперативно исправлено.

Явка на выборах президента России на 18 часов по московскому времени составила 59,93%, отчитался также ЦИК.

На пост президента претендуют восемь кандидатов, в том числе действующий глава государства Владимир Путин, которого называют фаворитом. Помимо него в бюллетенях значатся: лидер ЛДПР Владимир Жириновский, телеведущая Ксения Собчак, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, бизнес-омбудсмен Борис Титов, председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин, лидер "Яблока" Григорий Явлинский и глава "Российского общенародного союза" Сергей Бабурин. Оппозиционеры называют высокую явку главным приоритетом властей.