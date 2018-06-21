"Сенцов не похудел, он даже прибавил несколько килограммов. Писали, что у него зубы выпали, что там чуть ли не цинга — это не так, зубы на месте. Он обрит наголо, но выглядит хорошо. Получает поддерживающую терапию: витамины, глюкозу, белки. С собственного согласия получает. То есть у него фактически там как лечебное голодание получается", – так российский омбудсмен описала изданию "Новая газета" состояние украинского режиссёра, объявившего 14 мая бессрочную голодовку с требованием отпустить из российских тюрем всех украинских политических заключённых.
По информации "Медузы", весной 2014 года Олег Сенцов был арестован ФСБ. Обвинялся в терроризме. Приговорен в августе 2015 года к 20 годам колонии строгого режима. Содержится в колонии на Ямале.
Сенцову инкриминируют преступления, совершенные другими людьми — Алексеем Чирнием и Геннадием Афанасьевым. Его обвинили как организатора, не предъявив никаких доказательств. Единственное доказательство — показания Афанасьева и Чирния. При этом Афанасьев на суде от показаний отказался, заявив, что они были даны под пыткой.
Сенцов свою вину с начала и до конца отрицал. При обыске у него не было обнаружено ничего компрометирующего. Ни один человек ни от одного действия Сенцова не пострадал.
Украинского омбудсмена Людмилу Денисову к Олегу Сенцову не пустили.
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