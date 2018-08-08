В частности, по словам защитника, у Сенцова сильно снизился гемоглобин, что привело к анемии, а также очень низкий пульс - около 40 ударов в минуту, передает сайт "Громадское". Динзе рассказал, что у Сенцова плохо с сердцем, он чувствует слабость во всем теле и его уже дважды пытались уговорить поехать в больницу.

Сенцов противится переводу в гражданскую больницу Лабытнанги, поскольку "заведующий реанимационным отделением агрессивно к нему относится, и вероятнее всего, может только навредить ему". Он также против перевода в больницу в другом месте, "поскольку просто не выдержит этапирования и может умереть", сообщил адвокат.

При этом прекращать голодовку Сенцов не планирует, добавил Динзе.

Между тем в управлении Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) по Ямало-Ненецкому автономному округу сообщали 4 августа, что Сенцова в тот день посетил священник Богдан Василюк, который поинтересовался состоянием здоровья осужденного, предложил ему побеседовать без присутствия посторонних и исповедоваться, но тот отказался.

Ранее сообщалось, что начальник этого УФСИН не позволил епископу Апостольской православной церкви (АПЦ) Григорию Михнову-Вайтенко встретиться с Сенцовым.

Олег Сенцов в августе 2015 года был приговорен в России к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в создании террористического сообщества в Крыму. По версии следствия, весной 2014 года его участники совершили в Симферополе два теракта: подожгли офисы общественной организации "Русская община Крыма" и регионального отделения "Единой России". Сенцов вину не признал.

14 мая 2018 года режиссер начал бессрочную голодовку, добиваясь освобождения из российских колоний и тюрем 64 человек, которых на Украине считают политзаключенными. В конце июля уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова назвала ситуацию с голодовкой Сенцова опасной для жизни, но выразила уверенность, что врачи не дадут ему умереть. Незадолго до этого адвокат Динзе рассказал, что Сенцов находится в довольно плохом состоянии.

Мать Олега Сенцова 13 июля попросила президента РФ Владимира Путина помиловать ее сына. В Кремле обещали рассмотреть ее обращение.

Ранее с просьбой освободить режиссера выступали многие знаменитые деятели культуры, правозащитники и высокопоставленные особы.