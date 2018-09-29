"Учитывая результаты проведенного обследования, Олегу Сенцову проведена коррекция лечения", - сообщается на сайте УФСИН без уточнения подробностей. О консилиуме и коррекции лечения также сообщил представитель уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой. При этом в аппарате омбудсмена тоже не уточнили, как изменилось лечение. Сообщается лишь, что состояние Сенцова оценивается как "стабильное".
28 сентября председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Михаил Федотов написал о состоянии здоровья Сенцова в письме уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой. Копия письма опубликована на сайте СПЧ.
В письме говорится, что Сенцов находится под диспансерным наблюдением в связи с заболеванием опорно-двигательного аппарата. Во время голодовки режиссер находится "под круглосуточным медицинским наблюдением, ежедневно осматривается врачом-терапевтом, регулярно представляется на врачебные консилиумы с участием врачей-специалистов" Лабытнангской городской больницы.
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