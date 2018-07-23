Global Slavery Index: в современном рабстве в России – около 800 тысяч человек

Авторы рейтинга — правозащитная организация Walk Free Foundation, которая пытается положить конец рабству и торговле людьми. Под современным рабством организация понимает эксплуатацию людей, такую как торговлю людьми, рабский труд, брак по принуждению и подобные действия, которые нарушают всеобщее право на свободу и достоинство, сообщает Сноб.
По распространению рабства, соотношению рабов и свободных граждан, Россия заняла 64 место между Молдовой и Египтом, но по количественному показателю, общему числу рабов на территории страны, Россия в первой десятке.
Согласно рейтингу, в 10 странах проживают 60 процентов от общего количества рабов в мире. Помимо России, к таким странам относятся Индия, Китай, Пакистан, Северная Корея, Нигерия, Ирак, Индонезия, Конго и Филиппины. В Индии на 1,3 миллиарда населения приходятся 8 миллионов рабов. Больше всего рабов в Северной Корее. Там каждый десятый человек — раб, при населении около 25 миллионов.
Первое место среди европейских стран и 20-е в мире в Глобальном индексе рабства заняла Беларусь (здесь находятся 103 000 современных рабов), сообщают Naviny.by.
Соседние с Беларусью страны расположились в рейтинге следующим образом: Украина (286 000 рабов) на 49-м месте, Литва (17 000 рабов) — на 59-м, Польша (128 000 невольников) — на 100-м месте из 167 государств.
По данным Walk Free Foundation, в 2016 и 2017 годы в 20 странах зафиксированы случаи, когда власти под угрозой наказания вынуждали население работать. Единственной европейской страной, которую правозащитники включили в этот перечень, стала Беларусь.
"В Европе и Центральной Азии Туркменистан, Беларусь и Македония — страны с самым высоким уровнем распространения современного рабства", — говорится в исследовании Global Slavery Index.
К современным формам рабства относится принудительный труд, принудительные браки, торговля людьми.
Всего в мире в современном рабстве по оценке авторов рейтинга находятся 40,3 миллиона человек. Число рабов в мире сократилось на пять миллионов человек в сравнении с 2016 годом.
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