"29 июля из городской клинической больницы №64 в головную химико-токсикологическую лабораторию НИИ скорой помощи имени Склифосовского на исследования были доставлены биологические материалы пациента Алексея Анатольевича Навального. По результатам выполненных исследований, вещества, вызывающие отравления, не обнаружены", - сказал он.
Он отдельно отметил, что лаборатория института "является специализированной, имеет самые широкие возможности по выявлению в организме посторонних веществ".
28 июля Навального, который с 24 июля отбывал 30-дневный административный арест по статье о "повторном нарушении порядка проведения митинга", доставили из спецприемника на "скорой" в больницу с диагнозом "острая аллергическая реакция".
У политика был сильный отек лица и покраснение кожных покровов в верхней части тела, также у него слезились и болели глаза. Сам политик и его окружение подчеркивали, что он "никогда прежде не испытывал аллергической реакции". Также они пожаловались на то, что сотрудники спецприемника "не хотели сообщать родственникам и адвокатам о "болезни" Навального" и не предоставили политику офтальмолога, хотя он жаловался на рези и жжение в глазах, массивный отек век и выделения из глаз.
"Диагнозы у терапевта и главного аллерголога-иммунолога расходятся. У первого – крапивница, у второго – контактный дерматит", – рассказала тогда лечащий врач Навального Анастасия Васильева.
Через несколько часов врачи выписали Навального из больницы, после чего его снова отправили в спецприемник "досиживать" арест. ФСИН также сообщила, что взяла пробы пищи, которой кормили арестанта и тщательно проверила его постельное белье.
Более года назад, 27 апреля 2018 года на Навального напали в Москве. Ему плеснули в глаз химическим раствором зеленого цвета, в результате чего политик получил химический ожог роговицы средней степени. Как утверждает сам Навальный, он тогда потерял примерно 80% зрения на правом глазу и врачи тогда опасались, что ему понадобится пересадка роговицы. Химический ожог политику пришлось лечить за границей.
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