Глава предвыборного штаба Алексея Навального Леонид Волков снова задержан в Москве, сообщил Русской службе Би-би-си директор основанного оппозиционером Фонда борьбы с коррупцией Роман Рубанов.
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Всего несколько часов назад Леонид Волков был освобожден из-под стражи после того, как Мосгорсуд отменил решение о его административном аресте на 20 суток.

"Меня отпустили. Суд отменил постановление Савеловского суда и отправил дело на рассмотрение в Нижний Новгород", - сказал тогда Волков агентству Интерфакс. Он добавил, что был удивлен этим решением.

По словам Рубанова, с момента вынесения судом решения в 13:00 по Москве и до 16:00 Волкову не выдавали текст постановления, с которым он мог бы выйти из здания.

"Ему выдали обязательство о явке в Мосгорсуде, после этого он вышел из суда, а дальше - неизвестно, что произошло. У нас есть информация, что он находится в ОВД "Преображенское" по месту нахождения Мосгорсуда. Его задержали примерно в 16:30", - пояснил Рубанов.

Информацию о новом задержании Волкова подтвердил и юрист ФБК Иван Жданов, но подробности случившегося он пока уточнить не может.

В понедельник, 2 октября, Алексей Навальный и Леонид Волков по итогам рассмотрения их административных дел в московских судах получили по 20 суток.

Волков и Навальный были задержаны в минувшую пятницу перед митингом в Нижнем Новгороде, однако позже были отпущены под обязательство о явке в суд.

Симоновский суд Москвы в итоге счел, что Навальный публиковал посты в социальных сетях с призывом выходить на митинг, который власти Нижнего Новгорода объявили несанкционированным.

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