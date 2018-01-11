«Сегодня [11 января] Шалинский городской суд должен избрать ему меру пресечения», — сообщил «Интерфаксу» глава «Мемориала» Александр Черкасов.
В свою очередь адвокат Титиева сообщил, что следствие намерено просить отправить его подзащитного под арест.
Оюб Титиев был задержан 9 января. В его автомобиле, как было объявлено, сотрудники правоохранительных органов нашли вещество «со специфическим запахом марихуаны весом примерно 180 граммов».
В «Мемориале» дело Титиева считают сфабрикованным. В Чечне, напомнили представители правозащитной организации, ранее неоднократно обвиняли в хранении наркотиков активистов и журналистов.
Совет по правам человека при президенте обратился к руководству МВД РФ с просьбой проверить обстоятельства задержания Титиева, в том числе на предмет возможного подбрасывания ему наркотиков.
Госдепартамент США призвал власти Чечни освободить Оюба Титиева. Внешнеполитическая служба Евросоюза заявила, что рассчитывает на то, что права Титиева будут соблюдены, и он в кратчайшие сроки выйдет на свободу.
Часть 2 статьи 228 УК РФ предусматривает лишение свободы на срок от трех до десяти лет со штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.
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