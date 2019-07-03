Главу антинаркотического отдела УВД по Западному административному округу Москвы Андрея Щирова временно отстранили от должности на фоне "дела Голунова". Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на начальника пресс-службы столичного главка полиции Юрия Титова.
Golunovas pateikė apeliaciją dėl namų arešto
© Reuters / Scanpix

По словам Титова, Щирова отстранили на время проверки. Также известно, что проверку действий сотрудников полиции во время задержания журналиста-расследователя Ивана Голунова проводит служба собственной безопасности МВД.

Журналиста-расследователя Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве, обвинив в распространении наркотиков. Позже его отправили под домашний арест, заявив, что в его рюкзаке и в квартире нашли наркотические вещества. После волны протестов журналиста освободили от ответственности в связи с недоказанностью его вины, а дело в отношении него закрыли.

Ранее Андрей Щиров в интервью Настоящему Времени говорил, что в деле журналиста нет нестыковок – якобы их видят "только гражданские", а профессионалу все очевидно.

"Настоящее время"
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