По словам Титова, Щирова отстранили на время проверки. Также известно, что проверку действий сотрудников полиции во время задержания журналиста-расследователя Ивана Голунова проводит служба собственной безопасности МВД.

Журналиста-расследователя Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве, обвинив в распространении наркотиков. Позже его отправили под домашний арест, заявив, что в его рюкзаке и в квартире нашли наркотические вещества. После волны протестов журналиста освободили от ответственности в связи с недоказанностью его вины, а дело в отношении него закрыли.

Ранее Андрей Щиров в интервью Настоящему Времени говорил, что в деле журналиста нет нестыковок – якобы их видят "только гражданские", а профессионалу все очевидно.