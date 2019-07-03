По словам Титова, Щирова отстранили на время проверки. Также известно, что проверку действий сотрудников полиции во время задержания журналиста-расследователя Ивана Голунова проводит служба собственной безопасности МВД.
Журналиста-расследователя Ивана Голунова задержали 6 июня в Москве, обвинив в распространении наркотиков. Позже его отправили под домашний арест, заявив, что в его рюкзаке и в квартире нашли наркотические вещества. После волны протестов журналиста освободили от ответственности в связи с недоказанностью его вины, а дело в отношении него закрыли.
Ранее Андрей Щиров в интервью Настоящему Времени говорил, что в деле журналиста нет нестыковок – якобы их видят "только гражданские", а профессионалу все очевидно.
Главу антинаркотического отдела УВД Москвы отстранили после "дела Голунова" (1)
Главу антинаркотического отдела УВД по Западному...
Путин подписал закон о приостановке действия договора о РСМД
Президент России Владимир Путин подписал закон о...
Подводников, погибших в Баренцевом море, предложили похоронить рядом с экипажем "Курска" (1)
Санкт-Петербургский клуб моряков-подводников по...
Forbes: причиной гибели моряков в Баренцевом море могла стать неисправная батарея электропитания
Пожар на глубоководном аппарате в Баренцевом море мог...
Le Monde: как Путин хоронит "либеральную идею"
Либеральная идея "себя просто изжила окончательно",...
TOP новостей
Правительство Литвы: минимальная зарплата в следующем году увеличится до 607 евро Директор ЛКП: в результате повышения ММЗ пострадают регионы (55)
Литовское правительство в среду одобрило повышение...
ФОТО: Литва из-за засухи просит Беларусь помочь восстановить уровень реки Нерис (118)
Литва попросила Беларусь помочь восстановить уровень...
Секрет успеха снимавшегося в Литве сериала "Чернобыль": каждая деталь сработала на общую идею (29)
Сериал "Чернобыль", созданный американским телеканалом...
В Литве изменится порядок предоставления отпуска по уходу за ребенком для кого он может сократиться, и в каких случаях могут уменьшиться выплаты (6)
После того, как в Люксембурге министры занятости и...
Стерилизованной без ее ведома женщине и ее мужу заплатят компенсацию 31000 евро (3)
Каунасский окружной суд (КОС) в среду присудил 31 тыс....