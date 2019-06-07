Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян госпитализирована после встречи с кандидатом в Московскую городскую думу, юристом Фонда борьбы с коррупцией Любовью Соболь. Об этом сообщил телеканал RT.
Margarita
© RIA/Scanpix

Симоньян и Соболь встретились в редакции радиостанции "Эхо Москвы", где Симоньян должна была участвовать в программе "Все сложно". Симоньян, сославшись на сотрудников "Эха", рассказала, что Соболь караулила ее полчаса. Соболь подошла к Симоньян и попросила дать комментарий о новом расследовании ФБК, однако главред RT отказалась отвечать без предварительной договоренности с пресс-службой канала. Соболь стала настаивать, и Симоньян сказала, что собеседница ей не нравится и ей нельзя нервничать из-за беременности. Впоследствии эфир был сорван.

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"Не знаю (насколько все серьезно — ИФ), врачи сказали, что надо оставаться в больнице", — сообщила Симоньян "Интерфаксу" в четверг. "Пока меня госпитализируют на сутки… Угроза прерывания беременности, что может быть на 18 неделе?" — уточнила Симоньян.

Любовь Соболь опубликовала видеозапись разговора с Симоньян в своем твиттере. Она раскритиковала журналистку за то, что беременность мешает ей дать комментарий на вопрос о коррупции, но дает ходить на передачи "Эха Москвы".

Маргарита Симоньян считает, что поступок Соболь — часть ее кампании перед выборами в Мосгордуму.

Главный редактор "Эха Москвы" Алексей Венедиктов принес извинения Маргарите Симоньян за случившееся в редакции и слушателям за срыв программы. Извинения опубликованы в телеграм-канале Венедиктова.

По информации ФБК, который возглавляет Алексей Навальный, квартиры московских очередников в обход закона достались чиновникам городской администрации.

Выборы депутатов в Московскую городскую думу состоятся 8 сентября.

Интерфакс
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