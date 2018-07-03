Главе карельского "Мемориала" предъявили обвинение в сексуальном насилии над приемной дочерью

Правозащитника обвиняют по ч. 4 п. "б" ст. 132 УК РФ ("Насильственные действия сексуального характера в отношении лица, не достигшего четырнадцатилетнего возраста"). По этой статье ему грозит до 20 лет лишения свободы.
Юрий Дмитриев был задержан 27 июня. На следующий день стало известно, что в отношении историка возбуждено новое уголовное дело. Тогда же Дмитриеву избрали меру пресечения в виде ареста сроком на два месяца. Накануне защита обжаловала это решение.
Адвокат Виктор Ануфриев назвал новое дело в отношении его клиента фарсом и заявил, что оно было возбуждено только из-за того, что развалилось предыдущее. Защитник не сомневается, что очередное дело так же развалится.
По версии следствия, с 2012 года по 2016 год Дмитриев совершал насильственные действия сексуального характера в отношении своей несовершеннолетней приемной дочери.
В рамках первого дела Дмитриева обвиняли в развратных действиях и в изготовлении детской порнографии из-за обнаруженных следователями фотографий его приемной дочери 2005 года рождения, а также в незаконном хранении оружия. Сам Дмитриев заявлял о своей невиновности и выдвигал версию, что дело против него нужно для дискредитации "Мемориала". Он также пояснил, что снимал ребенка обнаженным для отчета перед органами опеки.
Первоначально правозащитник находился под стражей, но в январе 2018 года его выпустили под подписку о невыезде. Прокуратура требовала для Дмитриева девять лет колонии строгого режима по совокупности предъявленных обвинений.
5 апреля Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по статьям о развратных действиях и хранении детской порнографии, признав его виновным лишь в незаконном хранении оружия. Историка приговорили к двум годам и шести месяцам ограничения свободы. С учетом времени, проведенного под арестом, срок наказания сократился до трех месяцев.
Однако 15 июня Верховный суд Карелии отменил приговор и направил уголовное дело Дмитриева на новое рассмотрение.
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