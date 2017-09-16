"У меня огромная гематома величиной с киви, еду в больницу обследоваться", - рассказал он.

В "Твиттере" Ляскин опубликовал фото предполагаемого орудия нападения

По словам Ляскина, когда он вышел из штаба на улице Гиляровского, к нему подошел человек в капюшоне и ударил по голове железной трубой, замотанной в газету.

"Закрытая черепно-мозговая травма, сотрясение мозга. Ушиб и ссадина мягких тканей затылочной области. Сейчас в ОВД Мещанское пишу заявление", - написал он позже в "Твиттере", приложив эпикриз из НИИ Склифосовского.

По мнению главы федерального штаба Навального Леонида Волкова, нападение на Ляскина было совершено, чтобы отвлечь внимание от митинга, который проходил в пятницу в Мурманске.

"Какой смысл в таком нападении? Только один: экстренное переключение повестки. Чтобы не о Мурманске писали и обсуждали", - написал Волков в "Твиттере".

Мурманск стал первым городом, куда Навальный отправился в рамках своего большого предвыборного турне.

По оценкам команды Навального, на митинг пришли несколько тысяч человек.

В декабре Алексей Навальный объявил, что собирается баллотироваться в президенты на выборах 2018 года. Для того, чтобы выдвинуться, ему необходимо собрать 315 тыс. подписей по всей стране.

Навальный начал открывать избирательные штабы по всей стране около полугода назад, сейчас его сторонники создали уже 58 региональных отделений. За это время на самого политика и его сторонников неоднократно нападали.

Навального дважды обливали зеленкой - после второго нападения ему диагностировали ожог роговицы. После этого ему пришлось делать операцию в клинике в Барселоне.

В конце мая группа вооруженных бейсбольными битами людей избила сына предпринимателя, сдающего в аренду помещение для предвыборного штаба Навального в Иркутске.