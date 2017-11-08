Романова рассказала, что уехала из России после первых обысков, прошедших в "Руси сидящей" в июне 2017 года. Лето Романова прожила во Франции и Италии. Затем ей поступило предложение о работе, как она пишет, "в респектабельном немецком фонде", которое она приняла 1 сентября. О каком фонде идет речь, не сообщается.

Что касается доноса замглавы ФСИН Рудыго, то, по словам Романовой, речь идет контракте о повышении финансовой грамотности заключенных. Этот проект "Русь сидящая" осуществляла по договору со Всемирным банком. Романова рассказывает, что в рамках этого проекта были прочитаны лекции родственникам осужденных, самим осужденным и сотрудникам уголовно-исправительной системы.

"С лекторами были заключены контракты, лекции записывались, фото были обязательны", - отметила Романова. Она намеренно уделила такое внимание подробностям работы по контракту, поскольку Рудый написал донос, что деньги руководители организации "свистнули, а лекций не читали".

Романова рассказала, что "Русь сидящая" через суд доказала, что контракт со Всемирным банком был полностью выполнен. После этого организация подала претензию во ФСИН, а, не получив ответа, направила иск в суд. "Я очень хотела вернуться в декабре и лично в суде поучаствовать. Но не выходит. После всех проверок опасности меньше не стало", - написала Романова.

В конце сообщения Романова написала, что летом "Русь сидящая" выиграла президентский грант, но отказалось от него. "Токсичность зашкаливает", - написала Романова. Она обратила внимание "операторов президентских грантов" на дело "Седьмой студии", а именно на директора РАМТ Софью Апфельбаум, которая ранее работала в Минкульте и подписала документы на выделение гранта студии на популяризацию искусства, что в итоге легло в основу обвинения следствия против нее.

"Я вернусь. Это моя главная сейчас цель. Организация работает, и работает отлично - это главное счастье", - написала Романова в комментариях многим сочувствующим под своим постом.

"Русь сидящая", основанная Романовой, оказывает помощь заключенным и их семьям. Проект финансируется в основном за счет добровольных пожертвований и, как написала Романова, за счет "работы по контрактам".