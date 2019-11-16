Глава Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус вновь призвал осуществить кардинальные изменения в спорте России. Старая гвардия чиновников, функционеров, работающих грязными методами "должна уйти из министерства и спортивных федераций, иначе ничего не изменится", цитирует Гануса в пятницу, 15 ноября, интернет-издание Spiegel Online.

Последние несколько лет Россия постоянно фигурирует в заголовках, посвященных допинг-скандалам, отмечает издание. Сейчас РФ вновь подозревают в фальсификации данных московской антидопинговой лаборатории. Министр спорта страны Павел Колобков говорит, что никаких манипуляций не было, ссылаясь на технические проблемы. "Это глупость", - утверждает Ганус, добавив, что министр спорта живет в мире иллюзий.

Ранее в интервью газете The New York Timеs глава РУСАДА заявил, что в России были изменены результаты тысяч допинг-тестов неопределенного количества спортсменов. По его словам, данные о пробах на допинг "скрывались и подменялись", чтобы защитить репутацию и нынешнюю позицию бывших выдающихся атлетов, которые сегодня занимают различные должности в правительстве РФ или являются высокопоставленными спортивными чиновниками. За свою позицию, отмечает Spiegel Online, Ганус в России подвергается клевете и угрозам.

WADA получит рекомендации 17 ноября

Члены комитета по соответствию Всемирного антидопингового агентства (WADA) в воскресенье, 17 ноября, обсудят итоги встречи с российскими экспертами, посвященной теме манипуляций с данными Московской антидопинговой лаборатории и предоставят конкретные рекомендации WADA. Об этом в интервью немецкому эксперту по допингу, журналисту Хайо Зеппельту (Hajo Seppelt) рассказал глава комитета Джонатан Тейлор. По его словам, данные московской лаборатории являются недостоверными и неполными, в них были внесены некоторые изменения.

Тейлор предупреждает, что если это будет доказано, то последствия могут быть самыми серьезными: от лишения РУСАДА аккредитации и запрета на проведение международных спортивных соревнований в России до исключения спортивных чиновников и запрета российским спортсменам участвовать в турнирах."Запрет на участие в Олимпийских играх может стать одним из последствий, которые могут быть предложены", - заявил Тейлор.

23 сентября стало известно, что эксперты WADA нашли следы изменений в базе данных Московской антидопинговой лаборатории, которую им ранее передали для изучения. Российским спортивным властям было дано три недели на объяснения. Решение о возможном повторном лишении РУСАДА аккредитации может быть принято до конца текущего года.