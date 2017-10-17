Глава российского ЦИК: Навальный сможет баллотироваться после 2028-го

"Господину Навальному, он молодой, перспективный политик, у него есть все шансы…вот пройдет этот срок десятилетний, где-то в 2028 году плюс пять месяцев он сможет вполне баллотироваться", — цитирует Памфилову агентство ТАСС.

По словам Памфиловой, после истечения этого срока он сможет выдвигать свою кандидатуру на выборах. "Пусть не давлением улице доказывает, а своими идеями, что он достоин поста президента", — добавила председатель Центризбиркома.

Она также отметила, что сторонники Навального распространяют ложные сведения о том, что у него есть право выдвигать свою кандидатуру на выборах в настоящее время.

В конце прошлого года Навальный объявил о планах участвовать в президентских выборах в 2018 году. Закон о выборах не позволяет ему это делать из-за судимости по делу "Кировлеса". Однако сам политик заявляет, что российская конституция не содержит подобного ограничения, поэтому он продолжит свою кампанию.

В мае этого года заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев заявил, что Навальный не может участвовать в выборах в качестве кандидата до обжалования приговора по делу "Кировлеса", подчеркнув, что ЦИК действует строго в рамках закона. В июне Элла Памфилова заявила, что оппозиционер Алексей Навальный не сможет баллотироваться на предстоящие выборы президента РФ в качестве кандидата из-за судимости.

А в августе Симоновский суд Москвы продлил испытательный срок Алексею Навальному еще на год — до конца декабря 2020 года. Сам политик связывает продление срока с его планами участвовать в президентских выборах. Испытательный срок по приговору в деле о хищении средств "Ив Роше" был продлен по запросу ФСИН.

В 2014-м Симоновский суд Москвы признал Навального виновным в мошенничестве по делу "Ив Роше" и приговорил к 3,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в пять лет.

Между тем Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) постановил, что возбужденное в России в отношении братьев Навальных дело "Ив Роше" рассматривалось с нарушениями, но не нашел доказательств того, что дело было политически мотивированным.

Суд взыскал в пользу каждого из братьев по 10 тысяч евро компенсации, а также обязал Россию покрыть их судебные издержки в размере 73 тысяч евро. В решении поясняется, что суд признал обоснованными претензии заявителей к ходу процесса и признал нарушенным их право на честный и беспристрастный суд, сообщает Русская служба Би-би-си.

Страсбургский суд также счел, что российские власти нарушили и статью о наказании исключительно на основании закона. По ней никто не может быть осужден за действие, которое на момент его совершения не считалось преступлением согласно действующим в стране законам.

Но суд признал неприемлемой жалобу братьев Навальных в той части, где они просили признать дело политическим, ссылаясь на статью 18 европейской конвенции о правах человека, которая запрещает применять разрешенные конвенцией ограничения прав человека в политических целях.

Российский Минюст выразил недовольство решением ЕСПЧ и не исключил, что обжалует его в Большой палате Страсбургского суда. По мнению ведомства, никаких процессуальных нарушений во время суда над Навальными не было.

А защита братьев Навальных заявила, что на основании решения ЕСПЧ планирует добиваться прекращения дела в их отношении и освобождения Олега Навального из колонии.

В 2018 году в России состоятся президентские выборы, а следующие выборы главы государства пройдут в 2024 году.