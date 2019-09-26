Глава Роскосмоса Рогозин сообщил, что ему тоже не дали визу в США

Два дня назад о невыдаче им виз заявили десять членов российской делегации, которые собирались принять участие в заседании Генеральной ассамблеи ООН. Среди них председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв, глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий и семь сотрудников МИД РФ, включая главу генсекретариата МИДа Сергея Бутина.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее по поводу виз заявил, что "такое хамство терпеть нельзя". Рогозин высказался в том же духе:
"Честно говоря, уже не интересуюсь этим вопросом, так как привык к неадекватности санкционных действий США", - заявил он.
В посольстве США в РФ назвали невыдачу виз российским чиновникам "частным случаем", а официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что "американская сторона якобы ссылается на технический характер проблемы, на сроки подачи документов и так далее".
Рогозин в 2014 году был занесен в санкционный список ЕС и Норвегии в связи с аннексией Крыма Россией и военным конфликтом в Восточной Украине (тогда он был вице-премьером по оборонной промышленности). Несмотря на санкции, он посещал территорию Норвегии (архипелаг Шпицберген). Также из-за санкций вице-премьер стал причиной скандала в Румынии: летом 2017 года власти этой страны отказались пропускать через свое воздушное пространство самолет, в котором Рогозин летел из России в Кишинев.
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