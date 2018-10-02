Подробности он не сообщил, сославшись на договоренности с NASA: "Скажу что-то лишнее, будет дыра в отношениях".
Рогозин сообщил, что окончательный вывод, почему появилась дыра, вторая комиссия сделает в ноябре. 15 ноября российские космонавты выйдут в космос, чтобы снять кусок противометеоритной защиты "Союза" и обследовать отверстие в обшивке бытового отсека корабля снаружи. "Тогда, я думаю, шансы установить точные причины будут намного больше", – добавил Рогозин.
Утечку воздуха на Международной космической станции обнаружили в ночь на 30 августа. На пристыкованном к МКС российском корабле "Союз МС-09" начало падать давление, а в бортовом отсеке корабля была обнаружена микротрещина размером около 1,5 мм. Вечером того же дня российские космонавты, получив команду из ЦУП (Центра управления полетами), загерметизировали трещину.
Версии появления дырки
Изначально комиссия корпорации "Энергия" сообщала, что отверстие в обшивке "Союза" – результат ошибки, допущенной на предприятии в Королёве.
Позже газета "Коммерсант" со ссылкой на источники писала, что специальная комиссия Роскосмоса рассматривает версию, согласно которой дырки в обшивке космического корабля "Союз" преднамеренно просверлили американские астронавты, чтобы корабль досрочно отправили на Землю из-за болезни их коллеги.
16 сентября комиссия ракетно-космической корпорации "Энергия" пришла к выводу, что дыра в космическом корабле "Союз" была просверлена на Земле – в полугодовой промежуток между выходом из заводского цеха и запуском на орбиту.
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