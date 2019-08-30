Золотов сказал, что вопрос видеорегистраторов и нагрудных идентификационных знаков сейчас "рассматривается".

"Камеры могут применяться сотрудниками лицензионно-разрешительных подразделений для фиксации действий при проведении проверочных мероприятий, осуществления надзорных функций. Но есть определенные особенности и при использовании видеорегистраторов как средства видеофиксации происходящих событий. Все эти новшества требуют тщательной проработки не только с учетом вопросов финансово-экономического обеспечения, но и что не менее важно – правового", – пояснил он.

Сотрудников Росгвардии в последние полтора месяца обвиняли в применении излишней силы к участникам мирных протестов в Москве. Несколько человек были жестко избиты дубинками, одну девушку силовики ударили при задержании в живот, а еще одному человеку сломали ногу.

Все эти действия вызвали недовольство в обществе и стали причиной появления законопроектов о нагрудных знаках, позволяющих установить личность силовиков.

Однако, по словам Золотова, эти предложения должны коррелировать с законами о защите персональных данных, которые действуют в России.

Золотов отдельно заметил, что если сотрудники Росгвардии будут носить нагрудные знаки, то "потребуются серьезные дополнительные меры по защите их персональных данных". Особенно – тех сотрудников, которые принимают участие в спецоперациях по задержанию особо опасных преступников и в проведении контртеррористических мероприятий.

"Не секрет, что фиксируются случаи, когда бойцам спецподразделений и членам их семей поступают угрозы", – заметил он.