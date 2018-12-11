"Сегодня мы подали в Люблинский суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному", - сказал он.
Адвокат пояснил, что в исковом заявлении Золотов просит признать распространенные Навальным сведения порочащими его и несоответствующими действительности. "В частности, речь идет о сведениях о недвижимости и руководстве, которое, по его словам, объедает своих сотрудников", - пояснил Горгадзе.
Истец просит взыскать с ответчика 1 млн рублей. "Если суд примет решение взыскать деньги, то они будут направлены в один из детских домов", - сказал адвокат, отметив, что он и его доверитель надеются, что Навальный даст показания и расскажет, на чем основаны его высказывания.
Суд примет решение о принятии иска и дате рассмотрения в течение 5 дней.
По информации "Медузы", за день до подачи иска стало известно, что ФСБ обнаружила нарушения в поставках продуктов для Росгвардии — те же самые, о которых в августе публично сообщил Навальный. Из-за того расследования Золотов вызвал его на "дуэль" и пообещал сделать из него "отбивную".
В октябре Навальный потребовал изъять у Золотова дачу, которая ранее находилась в госсобственности.
Очень смешно. Вчера ФСБ подтвердила выводы нашего расследования и назвала контракт Росгвардии на закупку продовольствия "коррупционноёмким". А сегодня глава Росгвардии Золотов подаёт на меня в суд. Что же на ФСБ не подал? Ну ок, я всё это и в суде скажу: https://t.co/LIAWosRckh— Alexey Navalny (@navalny) December 11, 2018
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