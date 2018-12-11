"Сегодня мы подали в Люблинский суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному", - сказал он.

Адвокат пояснил, что в исковом заявлении Золотов просит признать распространенные Навальным сведения порочащими его и несоответствующими действительности. "В частности, речь идет о сведениях о недвижимости и руководстве, которое, по его словам, объедает своих сотрудников", - пояснил Горгадзе.

Истец просит взыскать с ответчика 1 млн рублей. "Если суд примет решение взыскать деньги, то они будут направлены в один из детских домов", - сказал адвокат, отметив, что он и его доверитель надеются, что Навальный даст показания и расскажет, на чем основаны его высказывания.

Суд примет решение о принятии иска и дате рассмотрения в течение 5 дней.

По информации "Медузы", за день до подачи иска стало известно, что ФСБ обнаружила нарушения в поставках продуктов для Росгвардии — те же самые, о которых в августе публично сообщил Навальный. Из-за того расследования Золотов вызвал его на "дуэль" и пообещал сделать из него "отбивную".

В октябре Навальный потребовал изъять у Золотова дачу, которая ранее находилась в госсобственности.