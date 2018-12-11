"Сегодня мы подали в Люблинский суд Москвы иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Алексею Навальному", - сказал он.
Адвокат пояснил, что в исковом заявлении Золотов просит признать распространенные Навальным сведения порочащими его и несоответствующими действительности. "В частности, речь идет о сведениях о недвижимости и руководстве, которое, по его словам, объедает своих сотрудников", - пояснил Горгадзе.
Истец просит взыскать с ответчика 1 млн рублей. "Если суд примет решение взыскать деньги, то они будут направлены в один из детских домов", - сказал адвокат, отметив, что он и его доверитель надеются, что Навальный даст показания и расскажет, на чем основаны его высказывания.
Суд примет решение о принятии иска и дате рассмотрения в течение 5 дней.
По информации "Медузы", за день до подачи иска стало известно, что ФСБ обнаружила нарушения в поставках продуктов для Росгвардии — те же самые, о которых в августе публично сообщил Навальный. Из-за того расследования Золотов вызвал его на "дуэль" и пообещал сделать из него "отбивную".
В октябре Навальный потребовал изъять у Золотова дачу, которая ранее находилась в госсобственности.
Очень смешно. Вчера ФСБ подтвердила выводы нашего расследования и назвала контракт Росгвардии на закупку продовольствия "коррупционноёмким". А сегодня глава Росгвардии Золотов подаёт на меня в суд. Что же на ФСБ не подал? Ну ок, я всё это и в суде скажу: https://t.co/LIAWosRckh— Alexey Navalny (@navalny) December 11, 2018
Российский историк: в России "не принято называть себя агрессором" (1)
Российское издательство "Просвещение" внесло правку в...
Сразу две линии московского метро остановились на два часа, вызвав давку (8)
Сразу две линии московского метро, включая самую...
Песков прокомментировал статью Bild об удостоверении Штази на имя Путина (2)
Советский КГБ и министерство госбезопасности бывшего...
В подъезде жилого дома в Москве показывают порнофильмы (3)
На мультимедийных экранах в подъезде жилого дома в...
Глава Росгвардии подал иск к Навальному на 1 млн рублей (~ 13000 евро) о защите чести и достоинства (6)
Директор Федеральной службы войск национальной...
TOP новостей
Сейм Литвы утвердил бюджет 2019 года (1)
Сейм Литвы во вторник утвердил бюджет 2019 года. За него...
Премьер-министр Литвы обратился в спецслужбы в связи с возможным влиянием на консерваторов (57)
Премьер-министр Литвы Саулюс Сквернялис не...
Жители Литвы должны поспешить с подачей заявок на "детские" деньги
Заявку на получение "детских" денег родители могут...
Источники: Лукишкскую тюрьму переведут в другое место в конце 2019 года (3)
Несмотря на то, что общество считало, что Лукишкский...
Бастующим литовским учителям оказывают и финансовую помощь (17)
В Литве учителя бастуют уже пятую неделю. Им оказывают...