Причиной массовой гибели животных на Камчатке стала токсичность водорослей, заявил глава министерства природных ресурсов и экологии РФ Дмитрий Кобылкин в эфире телеканала "Россия 24" в пятницу, 23 октября. "Это не техногенная история, разлива мы не нашли, ни нефтепродуктов, ни каких-либо других сильных превышений", способных вызвать массовую гибель морских организмов, подчеркнул министр. Ведомство после консультаций с учеными пришло к выводу, что речь идет о природном факторе. В 2021 году состоится экспедиция с целью выяснить причины "красного прилива", аномально активного цветения токсичных водорослей, добавил Кобылкин.

Следственный комитет России (СКР) также считает приоритетной версию природного фактора загрязнения воды у побережья Камчатки. Биохимические экспертизы не выявили признаков токсического отравления у обратившихся за медицинской помощью, а в исследованных пробах воды, почвы и морских организмов не были обнаружены тяжелые металлы, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. По ее словам, на кораблях и подводных лодках Военно-морского флота, заходивших в Авачинский залив, не было утечек нефтепродуктов. Превышение концентрации нефтяных углеводородов и фенола в морской воде не является критичным и наблюдается в акватории Авачинского залива с 1970 года, подчеркнули в СКР.

В конце сентября местные жители Камчатки рассказали об изменении цвета воды на Халактырском пляже и выброшенных на берег мертвых морских животных. Серферы жаловались на временное ухудшение зрения и появление раздражения на коже после заплывов. 3 октября Минприроды Камчатского края заявило о превышении уровня нефтепродуктов и фенолов на нескольких участках залива. Следственный комитет (СК) России 7 октября возбудил уголовное дело по факту загрязнения вод на Камчатке и гибели морских животных. Ученые Дальневосточного отделения Российской академии наук 10 октября назвали главной причиной загрязнения воды в акватории Авачинской бухты наличие токсичных микроводорослей.