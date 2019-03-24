"Он просто не понимает, что говорит вообще. Министерства культуры есть везде, во всех странах. Тяжелее найти страну, где нет Министерства культуры, или агентства по культуре, или департамента, чем страну, где они есть", – сказал Мединский.

"Я думаю, что министры культуры Франции, Италии, Турции, Китая, Великобритании очень удивились бы, если бы услышали, что их, оказывается, нет", – добавил он.

22 марта Шнуров перед парламентскими слушаниями в Госдуме предложил упразднить Министерство культуры.

"Ни в какой нормальной стране нет Министерства культуры. Я буду отстаивать такую позицию: всеx разогнать, как матрос Железняк", – сказал музыкант. По словам Шнурова, концепция закона "О культуре" выглядит как попытка "с помощью сети поймать океан" и что регламентировать людей, создающих культуру, невозможно.

"Работник культуры и сферы искусств, любой блогер, любой человек, у которого есть твиттер, – он является производителем смыслов и культуры, как бы это ни казалось ужасно. Их регламентировать просто теоретически невозможно", – сказал музыкант.