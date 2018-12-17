Глава российского Минфина Антон Силуанов подписал директиву, предписывающую госкомпаниям разработать план по переходу на отечественное программное обеспечение, сообщают "Ведомости" со ссылкой на документ.
© Shutterstock

Согласно распоряжению Силуанова, через 10 дней госкомпании должны созвать совет директоров и утвердить директиву. Затем в течение двух месяцев утвердить план перехода на российский софт. До 2021 года его доля должна быть не меньше половины. По информации "Коммерсанта", этот переход состоится к 2022-му году.

В 2015 году российский президент Владимир Путин впервые потребовал от госкомпаний перейти на отечественный софт.

Статьи по теме:
Власти Нидерландов решили отказаться от софта Касперского  (1)
Русский софт гонят из Европы, теперь уже и из Литвы  (207)

В ноябре 2015 года глава правительства Дмитрий Медведев запретил госкомпаниям закупать программное обеспечение за рубежом, если его аналоги есть в России.

В июле 2016 года соответствующее распоряжение издал тогдашний первый заместитель премьер-министра Игорь Шувалов.

В феврале 2018 года правительственная комиссия постановила, что согласовывать план по переходу на отечественный софт будет Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий.

В сентябре этого года Минкомсвязи завершило аудит реестра отечественного программного обеспечения, запущенный 1 января 2016 года. Из этого реестра госкомпании будут выбирать необходимые программы.

"Настоящее время"
Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Британские спецслужбы подозревают софт Касперского в шпионаже (9)

Британские разведслужбы уже нескольких месяцев...

Россия

В России заявили, что уже готовят меры противодействия на случай выхода США из ДРСМД (6)

Россия при планировании боевого применения Ракетных...

Песков: планов полного объединения РФ и Беларуси нет (2)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил,...

Московский суд до января оставил без движения иск Золотова к Навальному (1)

Люблинский суд Москвы до января оставил без движения...

Лавров: Россия потеряет остальную Украину, если признает "ДНР" и "ЛНР" (15)

Россия, признав самопровозглашенные Луганскую и...

Mediascope: россияне интересуются едой, работой и гороскопами больше, чем порно (1)

Исследовательская компания Mediascope впервые представила...

TOP новостей

Официальный калькулятор: какой станет зарплата с начала 2019 года

Объединение налогов работника и работодателя, новые...

Правящие Литвы готовят план "Б" пенсионной реформы (1)

В июле 2018 года парламентская оппозиция обратилась в...

Российский журналист получил подтверждение из Кремля: Паксас встречался с Путиным (133)

Российский журналист Константин Эггерт получил...

Правительство Литвы говорит о 3 миллионах жителей, эксперты пожимают плечами (62)

До 2021 года правительство Литвы намерено...

Снег будет идти до вторника: на дорогах сотни пескопосыпочных машин (1)

Снег на юго-западе Литвы идет с воскресного утра, с тех...