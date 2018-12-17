Согласно распоряжению Силуанова, через 10 дней госкомпании должны созвать совет директоров и утвердить директиву. Затем в течение двух месяцев утвердить план перехода на российский софт. До 2021 года его доля должна быть не меньше половины. По информации "Коммерсанта", этот переход состоится к 2022-му году.

В 2015 году российский президент Владимир Путин впервые потребовал от госкомпаний перейти на отечественный софт.

В ноябре 2015 года глава правительства Дмитрий Медведев запретил госкомпаниям закупать программное обеспечение за рубежом, если его аналоги есть в России.

В июле 2016 года соответствующее распоряжение издал тогдашний первый заместитель премьер-министра Игорь Шувалов.

В феврале 2018 года правительственная комиссия постановила, что согласовывать план по переходу на отечественный софт будет Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий.

В сентябре этого года Минкомсвязи завершило аудит реестра отечественного программного обеспечения, запущенный 1 января 2016 года. Из этого реестра госкомпании будут выбирать необходимые программы.