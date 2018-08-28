Его слова стали еще одним заявлением российских официальных лиц, свидетельствующим о том, что Москва намерена ответить на ограничительные меры.
"Со своей стороны, продолжим действовать спокойно и прагматично, реагируя на все выпады в соответствии с принципом взаимности", – заявил Лавров в интервью словацкой газете Pravda, текст которого был также опубликован на сайте МИД РФ.
"При этом остаемся открытыми к выстраиванию нормальных взаимоуважительных отношений с Вашингтоном на основе реального учета интересов друг друга", – добавил Лавров.
В этом месяце США ввели новые санкции против России в связи с покушением на бывшего шпиона в Великобритании с использованием смертоносного нервно-паралитического вещества.
Санкции предусматривают прекращение иностранной помощи России, блокировку продажи товаров и услуг, связанных с обороной и национальной безопасностью, а также запрет на любую государственную кредитную поддержку экспорта в Россию.
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