Накануне появились сообщения о том, что представители движения "Талибан" приедут в Москву на переговоры. Глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров объяснил необходимость контактов Москвы с талибами, сообщает РБК.
Sergejus Lavrovas
© Sputnik / Scanpix

Россия поддерживает контакты с талибами и никогда этого не скрывала, рассказал глава МИДа Сергей Лавров на пресс-конференции в Сочи.

"Мы никогда не скрывали, что поддерживаем контакты с талибами, это часть афганского общества", — сказал Лавров, отметив, что это необходимо для побуждения талибов "отказаться от вооруженной борьбы и вступить в общенациональный диалог с правительством". Кроме того, таким образом Москва обеспечивает безопасность находящихся в Афганистане россиян.

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В ночь на 21 августа газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники сообщила о том, что представители запрещенного в России движения "Талибан" получили приглашение принять участие в переговорах по будущему Афганистана. Встреча должна состояться в Москве 4 сентября.

Посол Афганистана в России Абдул Каюм Кучай поприветствовал возможный приезд представителя "Талибана". "Это хорошая новость, что Россия приглашает "Талибан" [приехать] и хочет, чтобы его представители поговорили с представителями правительства [Афганистана] и нашли решение проблемы республики", — сказал он.

По утверждению WSJ, действия Москвы обусловлены усилением в Афганистане "Исламского государства" и неспособностью договориться с США.

Днем 21 августа Кучай заявил, что Россия планирует использовать "Талибан" для борьбы с ИГ. В МИД России заявили, что слова посла "полностью искажают смысл политики Российской Федерации на афганском направлении". Россия не планирует использовать "Талибан" для борьбы с ИГ, добавили в ведомстве.

РБК
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