"Я понимаю эту женщину, она находится в тяжелейших условиях, уже много-много месяцев к ней применяются своеобразные пытки: то дают гулять среди ночи, насильно прерывая ее сон, то помещают в изолятор, ну, и многое другое", — заявил Лавров.

По его мнению, эти действия направлены на то, чтобы сломать Бутину и заставить ее признаться в том, чего она не совершала.

"Но повторю еще раз: это ее судьба, ее решение. Мы будем делать все, чтобы права нашей гражданки были обеспечены, чтобы она как можно скорее вернулась на родину", — подчеркнул Лавров.

Мария Бутина была арестована в США в июле 2018 года. Ей предъявили обвинения по двум пунктам — сговоре с целью продвижения российских интересов и деятельности в качестве иностранного агента без регистрации.

13 декабря Бутина пошла на сделку с американским правосудием и признала себя виновной по одному из пунктов обвинения — сговоре в интересах России.